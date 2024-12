ErLux Rugby Forlì sfida Imola Rugby nel derby di serie C Promozione

Altro viaggio, altra sfida tra cugini. Alle 14.30 l’ErLux Rugby Forlì scende in campo nella difficile trasferta in casa dell’Imola Rugby. Difficile non tanto per la situazione in classifica (i rossoblù sono sesti a quota 8, i biancorossi settimi a 6), quanto per il valore della sfida stessa.

Nella quinta giornata di serie C Promozione, i ragazzi di coach Temeroli prendono parte a un classico della palla ovale locale, un derby che si tiene da ormai più di quarant’anni e che, per ambo le formazioni, è fondamentale vincere.

"Sarà importante evitare falli inutili, mantenere una disciplina ferrea e la massima concentrazione – spiega il direttore tecnico ‘Tito’ Savini –. Sarà tosta, ma confido in una buona prestazione".

Le altre partite: Formigine-Faenza, Noceto-Ferrara e Reggio Emilia-Parma.

Sempre in casa biancorossa, le formazioni under 18 e 16 giocano alle 12.30 rispettivamente a Colorno e Imola, entrambe contro il Carpi, mentre il settore femminile sarà a Colorno.