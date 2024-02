Esami superati, i giovani recanatesi possono ora indossare le nuove cinture di karate

Nuove cinture colorate dopo gli esami per i passaggi di grado, di karate tradizionale stile Shotokan, degli allievi del Centro studi karate Marche (C.S.K.M.) di Recanati seguiti dai maestri Alberto Cristofanetti, già nazionale e cintura nera 7° dan, Paolo Galassi, c.n. 4° dan e Antonio Stortoni istruttore c.n. 1° dan. Dopo le prove di kihon (tecnica) e kata (forme codificate) hanno conseguito i gradi di 8° kyu (cintura gialla) Matilde Bartolozzi, Simone Capriotti, Diego Girolimini, Nour Karrakchou e Tommaso Verdenelli; 6° kyu (cintura verde) Asia Bracaccini, Diego Buschi, Elena Castagna, Sergio Dubbini, Francesco Galassi, Micheal Mascia e Jacopo Petronelli; 5° kyu (cintura blu) Ilenia Paccamiccio; 2° kyu (cintura marrone) Nicholas Stortoni; 1° kyu (cintura marrone) Gabriele Giuli. Le cinture marroni hanno sostenuto anche le prove di combattimento libero (Kumite). I corsi di karate e difesa personale per bambini e adulti, a Recanati, si svolgono nella palestra della scuola "Lorenzo Lotto" di via dei Politi nel quartiere di Villa Teresa.