Esordi e record da battere. Domani torna la maratona

Come da tradizione, anche per l’edizione 2024 alla Esselunga Maratona di Ravenna non mancheranno i big della disciplina, ovvero gli abituali top runner che, fra le altre cose, cercheranno di migliorare i record della corsa, stabiliti nel 2021. Nella gara maschile, il primato da battere è quello del keniano Elkana Langat, che chiuse in 2h10’33’. In campo femminile, il limite di riferimento è quello della keniana Skyline Jepkorir Toirotich, che terminò in 2h29’17’’. Per l’edizione n.25 della Maratona di Ravenna, in campo maschile sono da tenere d’occhio l’etiope Gurara Muleta Neda col personal best di 2h12’30’’, i keniani Asbel Kipkorir (2h15’30’’) e Samson Kipchirchir Keiyo (2h15’44’’). Vincent Kiprotich Mutai e Laban Kiprop Chepkorom saranno al debutto a Ravenna, ma entrambi hanno recentemente registrato tempi molto vicini ai 60’ nella mezza maratona e punteranno a scendere sotto le 2h10’ nella gara regina dei 42,195 Km. Tra le donne, sono da tenere d’occhio l’etiope Geta Aga Bedatu (accreditata di un p.b. di 2h37’21’’) e la keniana Mercy Jebet Kibor, al debutto. Nella Consar Ravenna half marathon, il record da battere nella gara maschile è l’1h00’03’’ del keniano Cheruiyot Thobias, stabilito lo scorso anno, mentre nella gara femminile il limite da migliorare è quello della ruandese Mukandanga Clementine che, sempre nel 2023, fermò il cronometro sul tempo di1h10’49’’.

Al momento, in campo maschile, i favori dei pronostici sono per i keniani James Kipkogei (1h00’43’’), Elvis Kebor Tabarach (1h01’08’’) e Joseph Kimeli Kimutai (1h01’46’’); per lo svedese Mohammadreza Aboutorabi (1h02’40’’) e per l’elvetico Jonas Raess, al debutto. Quest’ultimo ha gareggiato sui 5.000 alle Olimpiadi di Parigi 2024 e sulla stessa distanza detiene il titolo nazionale con un record personale di 13’13’’; inoltre, nel 2019 ha conquistato la medaglia d’oro alle Universiadi di Napoli sempre sui 5.000. Tra le donne, le favorite sono le keniane Veronicah Nyaruai Wanjiru (1h07’58’’) e Cynthia Chepchirchir Kosgei (1h08’29’’). Da tenere d’occhio la debuttante norvegese Kristine Eikrem Engeset, che vanta una medaglia d’argento agli Europei U20 sui 3.000 siepi e ben 7 titoli nazionali. Al via è annunciata anche la vincitrice dell’edizione 2023, la già citata Mukandanga Clementine (1h10’03’’) detentrice del record a Ravenna e intenzionata a difendere il titolo sul traguardo di via di Roma. Maratona (1.400 iscritti) e mezza maratona (2.800) partiranno entrambe alle 9.15 di domani mattina dal Pala de André.

A seguire verrà data la partenza della ‘Correndo senza frontiere’, la 3,2 km riservata a persone con disabilità fisica e intellettivo-relazionale insieme ai propri accompagnatori (oltre 100 adesioni). Infine, alle 10.15, sarà dato lo start alla 10 km Martini good morning Ravenna (oltre 7.000 iscritti). Anche per le ‘non competitive’ di oggi (2.000 alla Family run e 350 alla Dogs & run) i numeri sono importanti e portano il totale vicino ai 14mila.

Roberto Romin