Esordienti cussini, boom di medaglie. Trofeo Pontieri alla fase regionale

Prima competizione del 2024 per i giovani Esordienti del Cus Ferrara Nuoto, che hanno partecipato nella vasca conosciuta dell’impianto ferrarese di via Beethoven al Trofeo Ilario Pontieri, prima gara del circuito Uisp dell’anno, dove si sono presentate tutte le realtà della provincia di Ferrara. Ottime prestazioni, tante medaglie, ma soprattutto tanto spirito di gruppo sono il bottino conquistato dai piccoli cussini. Fra gli Esordienti C, i più piccoli del gruppo, si sono distinte Margherita Londra che vince sia i 50 stile libero sia i 50 rana e Alice Miglioli che è medaglia d’argento nei 50 stile libero dietro alla compagna e oro nei 50 dorso. Tra gli Esordienti B primo gradino del podio per Viola Bertasi nei 50 rana; bronzo per ludovica Cocco nei 50 dorso e nei 50 stile libero la stessa medaglia vinta da Sofia El Azery nei 50 rana.

Gli Esordienti A, la categoria più grande in vasca, hanno gareggiato sulla distanza dei 100 metri ed anche qui le soddisfazioni non sono mancate. Di rilievo le due medaglie d’oro conquistate da Francesco Candiani nei 100 farfalla e 100 dorso. Alice Canella oro nei 100 dorso, bronzo nei 100 stile, mentre Cristian Berveglieri ha vinto l’oro nei 100 dorso. Doppio secondo posto per Caterina Meloncelli nei 100 rana e nei 100 stile, mentre Serena Capobianco è argento nei 100 dorso e bronzo nei 100 farfalla. La serie dei podi continua con Lucrezia Rossi argento nei 100 farfalla, Anna Prosdocimi argento nei 100 rana, Giorgio Maccanti bronzo nei 100 dorso e anche nei 100 rana dietro al compagno Emanuele Benini secondo. A chiudere Giacomo Accorsi bronzo nei 100 stile libero, Andrea Giulia Fabbri bronzo nei 100 rana.

Al di là del ricco medagliere, tutti i ragazzi hanno evidenziato grandi miglioramenti tecnici e cronometrici e i loro allenatori sono molti soddisfatti del lavoro svolto nella prima parte di stagione.