Esposito-Rossi, coppia d’oro sulle note di Vasco: "È stato il nostro ’ultimo ballo’ da sogno"

Il trionfo azzurro porta gloria anche a Rimini ai Mondiali di pattinaggio artistico in pieno corso di svolgimento in Fiera. Non un caso che l’elite globale della disciplina si sia ritrovata qui per una manifestazione che, all’ultimo conteggio, ha portato all’Italia 5 ori, 8 argenti e 5 bronzi. Un bel bottino all’interno dei World Skate Games che si stanno giocando lungo tutto lo Stivale. A prendersi la scena, e non poteva essere altrimenti dopo la spettacolare prova, sono stati Alice Esposito e Federico Rossi. Per lei, di San Clemente, e lui, bolognese, una fantastica interpretazione, su un medley di Vasco Rossi, che è valso il gradino più alto del podio. I due si sono riconfermati campioni del mondo e nello stesso contesto hanno annunciato il ritiro dalle scene. Il punteggio di 222.99 è valso la medaglia d’oro, mentre al secondo posto si sono piazzati Tommaso Cortini e Micol Mills con il programma "Last change" e al terzo ecco Jacopo Russo e Caterina Locuratolo con un "Bridgerton" da 158.53 punti.

"Prima di scendere in pista ci siamo guardati e ci siamo detti "Solo noi due, come sempre, facciamo quello che ci piace per l’ultima volta" – raccontano Alice Esposito e Federico Rossi –. È bastato quello sguardo per farcela. Durante il programma lungo ci sono passati davanti tutti i momenti vissuti: quando abbiamo messo i pattini ai piedi per la prima volta, i tanti sacrifici, le vittorie, le litigate e le risate, fino ad arrivare a questo titolo mondiale. Adesso prenderemo del tempo per riposare, poi penseremo al futuro tra lavoro e una possibile carriera da allenatori. Sappiamo di lasciare l’Italia in ottime mani. Ringraziamo i nostri compagni di squadra per essere stati degli ottimi amici e dei fantastici avversari. Auguriamo a loro e alla nostra nazionale tutto il meglio".

Tanta gloria anche per i più giovani, con l’oro di Jose Enrico Inglese e Angelica Polli, di scuola Rinascita Sport Life, la fucina riminese dei campioni. I due, lui 18enne e lei 14enne, hanno vinto il Mondiale nella specialità Coppia artistico junior. Il loro "Gotico moderno" ha ottenuto un punteggio di 152.63, una prova dominante e che ha visto i secondi, Noah Cavallini e Ludovica Pari, a 109.54. "Ci sono venuti vedere molti amici che finora non avevano avuto occasione di partecipare a un evento di pattinaggio – dicono i due -. Sapere di averli vicino ci ha fatto piacere e ci ha spronati a fare ancora meglio. Il prossimo anno gareggeremo nella categoria Senior, dunque ci scontreremo anche con i nostri migliori amici Micol Mills e Tommaso Cortini". Con i migliori, Rimini produce campioni.