Esulta la Virtus Siena dopo una gara equilibrata. Prenga e Bischetti non bastano. La Sba cede il passo nel derby

Si chiude con l’amaro in bocca il 2024 della Scuola Basket Arezzo, che arriva alla sosta natalizia della serie B interregionale con due sconfitte dalle due trasferte di fila in terra senese con Costone e Virtus. Domenica sera, in casa della Stosa dell’ex Evangelisti, la Bc Servizi è sempre rimasta in partita ma è stata imprecisa nella volata finale, cedendo il passo ai padroni di casa col punteggio di 70-64.

La Sba parte forte allungando subito, ma sul finire di primo quarto arriva la reazione di Siena che ricuce il divario (14-19) per poi continuare il lavoro in avvio di secondo quarto con un break di 11-1. Gli amaranto sono bravi a reagire andando all’intervallo lungo in parità (28-28).

Al rientro in campo la Virtus arriva a +9 con un canestro di Gianoli, ma in due minuti la Sba trova una tripla di Buzzone e un gioco da 3 punti di Prenga che permette di tornare a -5 (51-46) a fine terzo periodo.

Gli ultimi dieci minuti sono molto equilibrati: Siena sbaglia tanti tiri liberi e la Bc Servizi, punto su punto, passa persino in vantaggio a tre minuti dal gong (60-58) dopo una tripla di Toia. I ragazzi di Fioravanti, però, non sono cinici nel momento clou sbagliando alcuni tiri aperti che avrebbero messo alle corde la Virtus, che invece con Gianoli e Calvellini segna i punti che chiudono la gara.

La Sba arriva comunque alla pausa al quinto posto, dentro i playoff promozione. Il torneo riprenderà domenica 5 gennaio alle 18 in casa contro Legnaia.