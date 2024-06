Euro Winners Cup. La Vbs dilaga al debutto

Comincia con una goleada il cammino dela Vbs alla Euro Winners Cup a Nazaré in Portogallo dove i bianconeri nella prima partita del girone D travolgono 12-1 i francesi del Mouilleron ipotecando già la qualificazione ai sedicesimi. La formazione di Corosiniti (che per la massima competizione continentale per club può contare sul campione brasiliano Eudin) fa valere la propria superiorità sin dalle battute iniziali: lo stesso Eudin, Alessandro Remedi e Zè Lucas siglano una doppietta ciascuno, poi una rete a testa per capitan Andrea Carpita, Gabriele Gori (al 368° sigillo in bianconero), Tommaso Fazzini, Ozu Moreira, Gianmarco Genovali e Lorenzo Rombi (al 1° gol in prima squadra).

Un successo ipotecato già nel primo tempo: Eudin (su conclusione da lontano) e Remedi (tap-in volante) siglano l’uno-due che permette alla VBS di prendere il largo. Il primo tempo si chiude con la rete di Zè Lucas. Nella frazione centrale i bianconeri dilagano: Eudin devia in rete sfruttando l’assist in rovesciata di Remedi, Carpita segna con un bolide da lontano, Gori non perdona con una rovesciata ravvicinata, Fazzini si alza il pallone e lo scarica in rete di sinistro, Ozu fa centro con una sassata imparabile e poi serve a Zè Lucas un pallone da appoggiare in rete. I francesi hanno un sussulto d’orgoglio con Chevrier, ma sulla seguente centrata Genovali prolunga la festa del gol della VBS. Nel terzo e ultimo round Remedi (di testa) e Rombi (destro da posizione defilata) fissano il punteggio sul definitivo 12-1.