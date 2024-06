European League Football, terza giornata. I Seamen a caccia della prima vittoria in Coppa

Dopo 2 sconfitte consecutive in casa, nei Seamen Milano é già il tempo di tirare le prime somme stagionali. I marinai,infatti hanno congedato l’offensive coordinator Malik Hoskins: 7 punti realizzati in soli 2 match di ELF sono troppo pochi per una formazione che punta ai Play-Off di fine stagione. Al posto dell’americano, i milanesi hanno ingaggiato Tony Addona, già Head Coach nel 2017 quando portò i Seamen alla conquista dell’Italian Bowl. In questa settimana delicata i ragazzi del presidente Paolo Mutti proveranno oggi (dalle 19), sempre al Velodromo Vigorelli, ad invertire la rotta contro gli Helvetic Mercenaries per la terza giornata di European League of Football. Gli Svizzeri sono reduci da un ko contro Barcelona (23-19). "Siamo sicuri che con la nuova guida di Tony Addona l’attacco sarà molto più incisivo - sottolinea il presidente Paolo Mutti -. Coach Addona lo conosciamo bene: ha tanta capacità di fare gruppo, riesce a essere duro, ma anche malleabile. Conosce il football americano in Europa e in Italia. Sappiamo il suo metodo di lavoro e siamo sicuri che farà molto bene". Dopo la sconfitta contro i Tirol Raiders, il qb americano Zach Bronkhorst aveva messo in evidenza le alcune del reparto avanzato: "Capiamo le sue esigenze e siamo sicuri che contro gli Helvetic Mercenaries, lui e tutta la squadra, potranno esprimere al meglio tutto il loro potenziale".

Per i playoff del campionato italiano di I Divisione, invece, i Frogs Legnano giocheranno sabato pomeriggio (kick-off alle 17.30) a Parma contro i Panthers, mentre gli Skorpions Varese saranno in campo per le semifinali del 15-16 giugno. I Frogs Legnano, in regular season, hanno già superato in trasferta gli emiliani per 55 a 50. "Siamo sicuri del nostro potenziale, ma non dobbiamo sottovalutarli - conclude Ettore Guarneri, patron dei legnanesi -. Sicuramente avranno preso le contromisure rispetto all’ultima volta, ma noi ci faremo trovare pronti".

Lorenzo Pardini