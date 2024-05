European League, in campo dopo il ko all’esordio. Seamen-Ravens. Operazione riscatto domani al Vigorelli

Riscatto: é questo l’imperativo in casa Seamen Milano. Dopo il brutto ko all’esordio del Velodromo Vigorelli contro i Raiders Tirol (0-32), i marinai vogliono subito rialzare la testa nella seconda giornata della European League of Football. Domani sera (kick-off dalle 19) proveranno a battere i Ravens Munich di fronte ai propri tifosi. "I ragazzi vogliono voltare pagina" carica il presidente Paolo Mutti (nella foto). La sfida europea dell’impianto di via Arona, alla vigilia, si annuncia ostica per i milanesi perché la formazione tedesca é molto forte ed esperta, ma dalla loro parte i Seamen sono convinti dei propri mezzi. Dopo la sconfitta patita contro gli austriaci all’esordio, infatti, head coach Ward e tutto il suo staff hanno analizzato i punti salienti della prima sfida di ELF: "Il coaching staff e la squadra si sono riuniti – prosegue Mutti – individuando sia i punti di forza, oltre a quelli di debolezza evidenziati nel match di esordio. Il roster è a conoscenza delle proprie qualità e proprio da qui vuole ripartire per riscossa". Potrà essere determinante anche il fattore campo: "Aspettiamo i nostri tifosi al Vigorelli – conclude Mutti -. Speriamo che tanti curiosi vengano a vederci, oltre ai nostri supporters". Per i playoff del campionato di I Divisione, i Frogs Legnano giocheranno sabato 8 giugno a Parma, mentre per gli Skorpions Varese semifinali il 15-16 giugno. L.P.