European League of Football. Seamen, altra sconfitta. Munich ok al Vigorelli

Continua il momento no dei Seamen Milano. Dopo il ko casalingo all’esordio contro i Tirol Raiders, nella seconda giornata di European League of Football i milanesi sono stati superati al Velodromo Vigorelli dai Munich Ravens per 47 a 7.

L’inizio dei padroni di casa è stata solo un’illusione: avanti sul 7-0, da lì in poi sono stati gli ospiti i veri protagonisti. I tedeschi, infatti, dopo aver chiuso l’intervallo sul 24 a 7, hanno sempre tenuto il pallino del gioco, chiudendo poi la sfida in avanti (47 a 7).

Come nel match contro gli austriaci Raiders, anche contro i tedeschi l’attacco dei marinai non ha brillato. "E’ una brutta sconfitta – esordisce il presidente Paolo Mutti -. Eravamo partiti molto bene, andando avanti sul 7-0. Sembrava che tutto girasse bene e, invece, la squadra si è un po’ persa e sono venuti fuori i nostri avversari".

Per il buon prosieguo del torneo di ELF (sicuramente) i Seamen dovranno cambiare qualcosa: "Abbiamo 4 membri nuovi nel coaching staff, oltre a tanti giocatori e import nuovi – sottolinea il team manager Marco Mutti -. Sicuramente bisogna trovare la giusta amalgama". Con la I Divisione alle battute finale, i marinai potrebbero pescare anche qualche altro nuovo giocatore dal campionato italiano: "Stiamo monitorando diversi prospetti".

Archiviato il ko contro Monaco, i milanesi hanno ripreso la preparazione in vista della sfida casalinga di sabato (kick-off alle 19) contro gli Helvetic Mercenaries. Contro gli svizzeri i Seamen vogliono cambiare rotta e trovare il primo successostagionale di fronte al proprio pubblico amico.

Per i playoff del campionato italiano di I Divisione, invece, i Frogs Legnano giocheranno sabato 8 giugno a Parma contro i Panthers, mentre gli Skorpions Varese saranno in campo per le semifinali del 15-16 giugno.

Lorenzo Pardini