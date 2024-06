Europei Atletica di Roma: Sibilio argento e primato italiano, Battocletti storica doppietta d’oro. Tamberi campione

Gli Europei dei sogni per l'atletica italiana davanti al pubblico casalingo di Roma continuano con una nuova impresa. A portarla a compimento è Alessandro Sibilio, che conquista la medaglia d'argento e il primato italiano con 47’’50 nei 400 metri ostacoli. Più veloce di lui è stato solo il norvegese Warholm, che ha vinto in 46"98. Bronzo per lo svedese Bengtstrom in 47"94.

Il precedente record italiano di Fabrizio Mori, che resisteva dal 10 agosto 2001. Gara condotta in modo magistrale dall'azzurro Sibilio, che è riuscito a reggere i ritmi dell'avversario norvegese senza mai concedere nulla a chi lo stava inseguendo.

L’attesa in questa notte all’Olimpico è ancora tutta per il capitano azzurro Gianmarco Tamberi. Il favorito nella gara del salto in alto ha scelto di rinunciare ai 2.17 entrando in gara con una misura più alta. A tifare per Tamberi c’è anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dal canto suo, Gimbo fatica nel terzo salto, ai 2.29, che supera solo al terzo tentativo e poi va ai 2.31 al primo atto. E si laurea campione d’Europa.

Storica doppietta per Nadia Battocletti: la trentina ha conquistato l'oro nei 5.000 e oggi anche nei 10.000, come fece Salvatore Antibo agli Europei di Spalato nel 1990.