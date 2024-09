Europei di paraclimbing a Villars, in Svizzera. Mazzotti raggiunge ancora la vetta: è bronzo

Non si ferma l’ascesa di Tommaso Mazzotti, il venticinquenne atleta di paraclimbing (arrampicata sportiva paralimpica) che vive a Russi ma si allena al centro sportivo ‘Vertical’ di via Pandolfa a Forlì. Dopo aver conquistato il 4 marzo a Bergamo la prima prova di Coppa Italia, aver centrato in giugno a Reggio Emilia il titolo di campione italiano nella categoria AL1 (lettere e numero che indicano il mancato uso di entrambi gli arti inferiori e quindi la salita in parete usando solo la forza delle braccia) ed aver indossato la prima maglia azzurra della sua carriera ai Mondiali di Innsbruck di fine giugno, nello scorso fine settimana ha fatto ancora meglio.

L’atleta romagnolo, alla sua seconda esperienza con la maglia della nazionale italiana, ha conquistato infatti la medaglia di bronzo agli Europei di paraclimbing che si sono disputati lo scorso fine settimana a Villars, in Svizzera. La spedizione azzurra si è conclusa con la conquista di sei medaglie, tre d’argento ed altrettante di bronzo e Mazzotti (nella foto sul podio) è stato uno dei protagonisti.

Entusiasta la direttrice tecnica della squadra Cristina Cascone. Ma ancor di più Tommaso Mazzotti: "È stata un’esperienza meravigliosa, oltre ogni mia aspettativa. Essere alla seconda gara internazionale ed andare a podio è stato così inaspettato che devo ancora metabolizzare il tutto – ha detto Mazzotti poco dopo la conclusione della gara –. Il livello è stato sempre molto alto e per questo ho sempre cercato ogni volta di fare un po’ meglio e di imparare dagli errori fatti, Ringrazio il team tecnico per avermi portato in questa trasferta ed ora sono già con la mente alla terza tappa di Coppa del mondo che si disputerà ad Arco".

La cittadina trentina il 27 e 28 settembre sarà infatti sede della tappa della coppa iridata, prestigioso appuntamento con tutte le nuove e vecchie stelle del paraclimbing, cerchia di cui ora fa indiscutibilmente parte anche il ‘nostro’ Tommaso Mazzotti.

Stefano Benzoni