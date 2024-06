Europei master, Vagnoli sale sul podio. Da applausi nella mezza maratona e nella 10 km

Una vita di corsa, quella di Luigi Vagnoli, e anche di grandi soddisfazioni. L’ultima l’ha avuta ai Campionati Europei master di Porto Santo in Portogallo, dove in due giorni ha disputato sia la 10 chilometri sia la mezza maratona di 21.097 km. Nella prima competizione ha ottenuto il settimo posto personale nella categoria master 60 e la medaglia d’argento di squadra. Nella mezza maratona, disputatasi due giorni dopo, ha sfiorato il podio conseguendo un brillante quarto posto in una gara funestata dal vento forte dell’Atlantico. Anche nella mezza maratona, Luigi Vagnoli ha avuto la soddisfazione di salire sul podio, medaglia di bronzo a squadre. Da segnalare, infine, che Luigi è risultato il migliore Italiano in entrambe le gare e che agli Europei hanno partecipato centinaia di atleti di tutta Europa. Insomma, nuove dimostrazioni del talento di Vagnoli che non finisce di stupire.