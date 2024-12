Eva Thalmann, due vittorie di fila

Sabato 14 dicembre il Golf Borgo di Camuzzago ha visto i giocatori scendere in campo per l’epilogo del circuito di quattro gare Green Coffee Autumn Cup. La competizione ha visto al via 172 giocatori. Eva Thalmann si è imposta in 31 colpi. Massimiliano Pantaloni, Claudio Seletti, Gian Pietro Tironi e Massimo Privitera hanno vinto le categorie nette. Mirko Murrone è stato il vincitore assoluto con 39 punti, i medesimi di Massimiliano Pantaloni, secondo classificato. Nella categoria netta dominio di Lorenzo Giordano. Alle sue spalle Paolo Villa. Il giorno dopo, al Golf Villa Paradiso, Eva Thalmann ha confermato l’ottima forma imponendosi nel Royal Air Maroc Trophy e staccando il pass per la finale nazionale al Golf Albarella. Con lei Paolo Ballarini, Matteo Saponaro e Paolo Zappa.

Andrea Ronchi