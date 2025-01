Evan Bros I primi test fanno ben sperare

Dopo settimane di preparazione e costante lavoro presso il reparto corse a Ravenna, la scuderia ravennate Evan Bros, da quest’anno Yamaha bLUcRU è scesa in pista per il primo test del 2025: una quattro giorni presso il tracciato spagnolo di Almeria. Test fondamentali per scoprire le vere potenzialità dei due nuovi piloti del sodalizio bizantino, il turco Can Oncu e il 18enne indonesiano – campione del mondo in SuperSport300 nel ’24 – Aldi Satya Mahendra, ma anche della nuovissima Yamaha R9 ai suoi primi mesi di vita, la moto con la quale la squadra ravennate correrà il Mondiale SuperSport Next Gen in questo 2025.

Aldi Mahendra e Can Oncu hanno potuto saggiare le qualità della nuova moto inedita per entrambi: al termine dei quattro giorni Oncu ha messo a referto 130 giri e Mahendra 100. Il prossimo appuntamento sarà a ridosso del debutto mondiale. Infatti lunedì 17 e martedì 18 febbraio, lo Yamaha bLUcRU Evan Bros Team tornerà in pista a Phillip Island, per la due giorni di test ufficiali che farà da preludio al primo round stagionale, previsto sempre in Australia nel weekend successivo.

Soddisfatto il direttore tecnico di Evan Bros, Mauro Pellegrini: "Sono stati test positivi, dove i piloti sono stati subito rapidi. La cosa che maggiormente mi ha colpito della R9 è la ciclistica, e posso ritenermi soddisfatto anche delle sospensioni Bitubo e dello scarico Arrow che utilizzeremo in questa stagione. Sia Oncu, sia Mahendra hanno lavorato duramente e i margini di crescita sono ampi, anche perché un team è come una famiglia ed occorre conoscersi approfonditamente per ottenere il meglio. Possiamo parlare di un rodaggio ben riuscito, che ci aiuta a guardare al futuro con grande ottimismo".

Al di là dei ringraziamenti di rito, si legge fiducia anche nelle parole dei due piloti: "Sono contento dei risultati ottenuti – spiega Aldi Mahendra – in questi quattro giorni di test, dato che sono migliorato un passo alla volta, grazie anche al grande supporto del team. La crescita è stata sia sotto il profilo tecnico che di comunicazione con la squadra. Ovviamente devo imparare ancora tanto, anche se mi sto adattando rapidamente alla moto". Dopo stagioni non semplici Can Oncu sembra aver ritrovato il sorriso: "Voglio innanzitutto ringraziare il team per il grande lavoro svolto: sono molto contento di fare parte di questa nuova famiglia. Abbiamo compiuto progressi in ogni giornata, quindi ora non resta che mantenere alta la motivazione e l’umore in vista del primo round stagionale".