Evento targato Fight Gym. Un "Round Robin» alla Cavallerizza

La Fight Gym Grosseto organizza un grande evento di pugilato nel centro storico di Grosseto. "Round Robin" alla Cavallerizza: da domani a domenica saranno tre giorni di grande all’arena della Cavallerizza sulle mura medicee per un evento di pugilato in tre serate. La consueta manifestazione pugilistica estiva che la Fight Gym propone al pubblico grossetano quest’anno viene presentata in una nuova formula. Sarà un torneo all’italiana il così detto Round Robin che vedrà i tre atleti iscritti nella categoria confrontarsi l’uno contro l’altro nelle tre serate. Gli atleti della Fight Gym Grosseto impegnati nel torneo sono lo schoolboy Andrea Corridori, gli junior Ethan Marcucci e Cristian Alfonso, lo youth Francesco Liberti e gli elite Moise D’Alfonso, Mohamed Chtoui, Tommaso Geraci e Jonathan Pisano che affronteranno pugili provenienti dal Belgio e dalla Croazia. Saranno impegnati anche altri pugili del vivaio maremmano come Rachele Perna che non hanno trovato paripeso nelle rappresentative internazionali. La serata di sabato vedrà l’esordio al professionismo del pugile cubano, da sempre allenato da Raffaele D’Amico Gabriel Garcia Pozo che se la vedrà nelle sei riprese con il marocchino residente in Italia Omar Kobba al limite di peso dei superwelter.

"Ringraziamo sinceramente l’Amministrazione comunale che coorganizza e patrocina l’evento – spiega Amedeo Raffi, presidente della società – in particolare l’assessore Fabrizio Rossi e il sindaco Anton Francesco Vivarelli Colonna che ci offrono questa possibilità con le loro iniziative. Con orgoglio rivendico la proposta della nostra associazione con la partecipazione al bando dell’Amministrazione Comunale e da questa accolta che porta nel centro storico, e in particolar modo sulle mura medicee, in una location che ha fatto la storia della boxe una manifestazione rivolta gratuitamente alla città e che ne vede protagonisti alcuni giovani abitanti".