Exploit dell’Spv Viareggio

Ultime due giornate di Coppa Italia con vista inizio campionato. Campionato dove le tre versiliesi, impegnate nel Gruppo B vogliono recitare un ruolo da protagonista. Partiamo dalla Coppa, dove a mettersi in evidenza, in questa parte finale, è stata l’Spv Viareggio capace di battere la capolista Rotellistica Camaiore 5-4 (il 17enne Poletti 2, il 18enne Cinquini 3/Pardini 2, Mattugini, Raffaelli) e lo Startit Prato, sempre per 5-4 (Poletti 4 e 12 reti in totale, Tomei). "Sono state due partite che confermano il nostro percorso di crescita – sottolinea Alessandro Martini –; due vittorie meritate. Adesso in campionato ce la giocheremo senza affanni, sapendo di esser il gruppo più giovane del lotto".

Per il Camaiore leader della classifica, già qualificato alle semifinali, una sconfitta indolore. "Sconfitta che non dà macchia al nostro bel percorso, anzi è stata anche l’occasione per dar spazio a chi, finora, aveva giocato di meno", assicura Alberto Orlandi. Orlandi che inquadra così il campionato: "Vogliamo vincere il campionato, o almeno provarci. Sappiamo di avere una squadra forte ed esperta, già la partita di Salerno, vuoi per la lontananza, per l’ambiente e per il fatto che affronteremo una squadra che fa un’ottima azione difensiva, sarà un banco di prova provate. Pumas, Castiglione e Matera potrebbero essere le nostre rivali".

Per le Pumas di Mirko Bertolucci finale con il 4-4 contro Sarzana (Carrieri 2, Mora 2). "Partita in cui ho concesso minuti a tanti giovanissimi – specifica lo stesso Bertolucci –; sul campionato dico che vogliamo giocarcela, pur sapendo che Camaiore, Matera e Castiglione potrebbero avere qualcosa in più, ma sono certo che ce la giocheremo. Già le prime tre partite, tra cui l’esordio a Prato contro una squadra che difende bene, mi daranno delle indicazioni".

Classifica finale Coppa Italia: Camaiore 19 (in semifinale con Modena, Thiene e Matera); Pumas Viareggio 15; Spv Viareggio 13; Sarzana 7; Prato 3.

Campionato (1ª giornata): Salerno-Camaiore; Pumas Viareggio-Startit Prato; Castiglione-Matera; Sarzana-Follonica (riposa Spv Viareggio).

Posticipi A1 (9ª giornata): Trissino-Lodi 5-3. Domani: Sarzana-Novara, Valdagno-Grosseto.

Sergio Iacopetti