Far conoscere ai più piccoli il mondo della bici. La Polisportiva Albergo vara tre open day

Sono tre gli appuntamenti organizzati dalla scuola di ciclismo della Polisportiva Albergo per far scoprire ai più piccoli il mondo del ciclismo. Domenica 13 ottobre la società sarà presente al Parco Giotto di Arezzo dalle ore 15.30 alle 19 per far provare una vera bici da corsa a tutti i bambini che lo vorranno. Per i genitori, invece, i rappresentanti della scuola saranno a disposizione per dare tutte le informazioni sulle attività che vengono portate avanti.

Domenica 20 e 27 ottobre, invece, cambio location. Tutti i bambini e gli adulti che lo vorranno saranno accolti al MTB Park "Il Boschetto" di Civitella in Val di Chiana per provare i percorsi che sono al proprio interno. In questo caso sarà necessario venire con la propria Mountain bike ed è obbligatorio il Casco.

"La nostra scuola di ciclismo – sottolinea la società - offre istruttori qualificati e appassionati, allenamenti divertenti e coinvolgenti, opportunità di partecipare a gare e eventi, un ambiente amichevole e stimolante. Ci poniamo l’obiettivo di far conoscere ai più piccoli i valori del ciclismo e avvicinarli alla cultura della bici".