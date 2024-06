Fashion Gia.Man.Dance. Brilla la scuola di Morrovalle

Roma caput mundi e New Fashion Gia.Man.Dance caput balli. A Cinecittà World è andato in scena l’ennesimo show della blasonata scuola di Morrovalle. La Capitale ha ospitato il Campionato del mondo di danza sportiva "Universal Dance League", manifestazione internazionale che ha visto in gara 1.500 ballerini provenienti da 30 nazioni. Ebbene, ancora una volta i fashioners hanno prodotto podi e vittorie a profusione: alla fine la bellezza, la grande bellezza essendo nella città eterna, di 10 medaglie d’oro, cinque d’argento e tre di bronzo. Per la gioia della pluripremiata doppia coppia di tecnici preparatori, ovviamente Silvia Fontana-Riccardo Ciminari e Manola Fontana-Gianni Crucianelli, eccoli tutti i migliori risultati centrati a Roma: oro per Thomas Crucianelli nella Bachata Show Adv. over16; per la coppia Emma Luchetti e Chiara Chiaraluce bachata show duo adv. over16; Symon Crucianelli e Thomas Crucianelli bachata show duo adv. over16; Sandy Fiore e Riccardo Malin bachata show coppia cabaret adv. over1; Thomas Crucianelli e Arianna Zanconi bachata show coppia classic adv. over16; Manuel Chiaraluce salsa show solo mas. adv. over16; Symon Crucianelli e Thomas Crucianelli salsa show duo adv. over16; Sandy Fiore e Riccardo Malin salsa show coppia cabaret over16; Symon Crucianelli e Thomas Crucianelli merengue duo all on stage adv- pro over16; Ailin Linardelli bachata solo fem. all on stage amat. 8/11.

Argento per Sandy Fiore Bachata show solo fem. adv. over16; Manuel Chiaraluce bachata solo mas. all on stage A- pro over16; Sandy Fiore salsa show solo fem. adv. over16; Symon Crucianelli e Thomas Crucianelli salsa duo all on stage a-pro over16; Ailin linardelli bachata show solo fem. open 8/11.

Bronzo per Riccardo Malin Bachata show solo fem adv. over16; Sandy Fiore salsa solo fem. all on stage A-pro over16; Ailin Linardelli merengue solo fem. all on stage amat. 8/11.

Andrea Scoppa