Fatali venti minuti di crisi. I Diavoli vanno kappao

Valorugby

22

Rangers Vicenza

23

VALORUGBY EMILIA: Farolini; D.Schiabel, Majstorovic, Leituala (76’ Cruz), Colombo (66’ Pagnani); Pescetto, Renton (17’ Cuoghi); Tuivaiti (22’ Amenta), Paolucci (cap., 61’ Pavesi), Esposito; Pisicchio, Schinchirimini (56’ Mirenzi); Rossi (61’ Dav.Rimpelli), Cruz (62’ Marinello), Dan.Rimpelli (56’ Mazzanti). All.: M.Violi.

RANGERS VICENZA: Poletto (68’ Panunzi); Pirruccio, Filippetto, Lisciani (72’ Foroncelli), Bordin; Palazzini, Pozzobon; Vunisa (48’ Roura), Trambaiolo, Tonello (53’ Gomez); Bolzon, Riedo; Traorè (52’ Avila-Recio), Franchetti (68’ Bonan), Zago (48’ Braggiè). All.: A.Cavinato e F.Minto.

Arbitro: Merli di Jesi.

Marcatori: 10’ meta Colombo, 19’ cp Pozzobon, 35’ meta Pisicchio, 39’ cp Pozzobon; 44’ meta Majstorovic, 51’ meta Farolini tr Pescetto, 61’meta Franchetti tr Palazzini, 70’ meta tecnica Vicenza, 79’ cp Pozzobon.

Note: cartellino giallo al 2’ a Palazzini, al 66’ a Marnello, al 70’ a Dav. Rimpelli. Calci piazzati: Valorugby 1/4, Rangers 4/4. Spettatori 250.

Venti minuti finali di crisi costringono il Valorugby alla seconda sconfitta in stagione, consecutiva a quella di campionato contro Rovigo, e mettono in dubbio una qualificazione alle semifinali di Coppa Italia che pareva ormai a un passo.

Il Vicenza allenato da Cavinato, carattere ruvido ma grande intelligenza rugbistica, si dimostra ancor più la sorpresa della stagione ed emerge clamorosamente nel finale di partita grazie alla mischia, rovesciando il copione.

Il Valorugby inizia bene, costringe subito i veneti a un giallo, trova la meta con Colombo e sul finale di tempo con Pisicchio, pur senza trasformazioni. Vicenza al contrario è efficace dalla piazzola e tampona lo scarto con due punizioni di Pozzobon.

A inizio ripresa i Diavoli sembrano dare l’accelerazione decisiva: prima con una meta di Majstorovic sulla fascia sinistra dopo una mischia sulla destra e poi con la meta del bonus segnata da Farolini. Il 22-6 sembra una cassaforte per la vittoria, ma nell’ultimo quarto di partita emerge il pack vicentino. Il Valorugby vede uscire per giallo prima Marinello e poi Rimpelli sr, subisce una meta del tallonatore Franchetti e una penalty try (22-20) e all’ultimo minuto non può impedire a Pozzobon di mettere a segno la punizione dell’amaro sorpasso.

Rimangono due preziosi punti di bonus, ma ora i Diavoli sono costretti ad andare a vincere a Padova nella quarta giornata di Coppa, metà dicembre, o a sperare in un passo falso del Vicenza. Ora la Coppa lascia di nuovo spazio al campionato. Il Valorugby tornerà in campo nel prossimo weekend, ancora al Mirabello e in un match importante per i play-off, contro Colorno; la partita potrebbe essere anticipata a venerdì sera.

Marco Ballabeni