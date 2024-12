Fausto Chegia con 81 colpi si aggiudica il "Trofeo Gioielleria Fratelli Bracci"

La Gioielleria Fratelli Bracci di Follonica ha festeggiato il Natale con i golfisti grossetani nel trofeo giunto alla tredicesima edizione. Un clima mite e un percorso in ottime condizioni sono stati gli ingredienti perfetti dell’ultimo appuntamento prenatalizio del Golf Punta Ala. Fausto Chegia ha vinto con 81 colpi. In prima categoria Valerio Pacini (39) ha preceduto Vincenzo Donato (33) e Romeo Falloni (32). In seconda Gianluigi Gori Savellini (36) ha superato di misura Luigi Cutrone mentre Andrea Romei (34) ha completato il podio. Nella combattutissima terza categoria Sacha Wigdorovits (35) ha avuto la meglio su Michele Tartaglione, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Terzo gradino del podio per Giuseppe Bandini, staccato di un solo colpo. Premi speciali a Emanuela Bolognini (32), miglior lady, e Roberto Santinelli (33), senior.

Andrea Ronchi