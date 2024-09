Federazione atletica Marche. Il 19 ottobre si elegge il presidente. Il maceratese Romagnoli l’unico candidato

Il maceratese Fabio Romagnoli, presidente dell’Atletica Avis Macerata e delegato Coni Macerata, è l’unico candidato alla carica di presidente della Federazione atletica delle Marche. Le elezioni si terranno sabato 19 ottobre alle 15.30 al PalaCasali di Ancona, in via della Montagnola. Ecco i nove i candidati per il consiglio regionale: Leonardo Sanna, Mauro Ficerai, Alberta Zamboni, Sergio Bambozzi, Maria Gabriella Trisolino, Andrea Corradini, Giovanni Bettini, Giuseppe Agabiti Rosei, Marcello Salati. Revisore dei conti regionale: Mauro Granarelli. La Commissione elettorale sarà composta da Mauro Porcarelli (presidente), Sandro Antognini e Cristina Marino.