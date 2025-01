Federnuoto. Bresci confermato presidente. Eletto anche il nuovo consiglio

In pratica quasi all’unanimità Roberto Bresci si conferma presidente del Comitato Regionale Toscano della Federazione Italiana Nuoto (prima elezione 27 Settembre 2020). Giunto al quarto mandato consecutivo, resta al comando del comitato Toscano dopo un quadriennio segnato da successi racchiusi in un 2024 di grandi risultati in acqua e fuori, con la partecipazione olimpica di ben undici atleti (sette tesserati del comitato Toscano e quattro pallanuotisti), oltre ai cinque tecnici federali e i sei nuotatori allenati da tecnici toscani.

Per Bresci un plebiscito in odor d’impresa (1247 voti su 1311 votanti, 64 bianche). Rinnovato il consiglio con cinque nuovi dirigenti: Leonardo Ceccarelli 882 voti; Luca Boldrini 707; Valentina Bardi 700; Federico Cambi e Lisa Gassani 658; altrettante le riconferme, dal vice presidente Franco Bonciani 854 a Gianluca Valeri 700, Alessandro Bartolozzi 630, Andrea Nesti 623 e Luciano Cacciatore 525.

I tre seggi per gli atleti assegnati al veterano Lucio Cianciosi, e da due nuovi eletti Samuele Pampana e Diego Taddei. Stesso discorso per il tecnico, Fabrizio Verniani unico candidato in lista come il collegio dei revisori dei conti composto da Alberto Lamanna, confermato presidente, con Lorenzo Croci, membro effettivo. Alessandro Colzi, Membro Suppllente prende il posto dell’ uscente Orsimari.