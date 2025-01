Felicetti centra l’Erbal Essence

Sabato scorso al Golf Villa Paradiso è andata in scena l’Erbal Essence for Home Cup. Carlo Felicetti ha vinto con un giro in 88 colpi. In prima categoria Camillo Acquati ha ottenuto la vittoria seguito da Jinlong Chen. In seconda categoria Luigi Sartirana ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, contro il quale nulla ha potuto Paolo Dirocco. Premi speciali a Cheong Eun Lee, Miglior lady, e Chailly Nizardo, senior. Al Golf Brianza Paolo Tresoldi e Piero Virgili hanno vinto le due categorie nette della gara Front 9 Back Challenge. Alle loro spalle Paolo Codarin e Marco John Rota. Al Golf Borgo di Camuzzago Mauro Lo Faro ha vinto la terza tappa del Race to Costa del Sol. Paolo Villa, Roberto Antonelli e Andrea D’Alessandro si sono imposti nelle tre categorie nette accumulando punti preziosi per il ranking.

Andrea Ronchi