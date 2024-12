Ferrara al giro di boa con gli obiettivi nel mirino

È calato il sipario sul girone di andata dei campionati a squadre di tennistavolo, con la Giara Assicurazioni che già a metà stagione sembra avere a portata di mano tre dei suoi obiettivi dichiarati (la salvezza in serie B2 e in serie C1 e una promozione dalla serie D3). La società ferrarese ha archiviato l’ultima giornata prima della pausa natalizia con il bilancio di tre vittorie e due sconfitte.

Delle tre formazioni più titolate, l’unica ad andare a segno è stata quella di serie C1, che priva di Chiofalo e nonostante le condizioni fisiche non ottimali del proprio terzetto ha saputo sbancare, con qualche affanno di troppo, il campo del fanalino Sermide in un match fondamentale per la tranquillità in classifica. 5-3 il risultato finale, con gli estensi che però si erano trovati addirittura sul 4-0 grazie alla doppietta di capitan Gallerani, a un punto del rientrante Sani (poi preda di una ricaduta al gomito già infortunato) e al bel successo in cinque set di Antonucci sul numero uno locale Schiavon.

Sembrava quasi fatta, e invece un orgoglioso Sermide, trascinato proprio da Schiavon (due vittorie) e dall’ex di turno Zorzan (una), aveva il grande merito di reagire, arrivando fino al 3-4; nell’ottavo singolare, però, Antonucci riusciva a rimontare il capitano avversario Scaglioni, imponendosi alla bella dopo essersi trovato sotto di un set per due volte e chiudendo, quindi, il discorso. Con questo successo la Giara Assicurazioni chiude l’andata con un brillante terzo posto (quattro vittorie e due sconfitte) e con i tre giocatori più impiegati (Gallerani, Sani e Antonucci) tutti oltre il 60% di positività.

Salendo in serie B2, niente da fare per la prima squadra societaria, che come prevedibile è stata battuta a domicilio dai bresciani del Marco Polo, oggettivamente di livello superiore. 5-0 per gli ospiti il risultato finale, con il terzetto estense in grado di strappare agli avversari un set in tutto grazie a Curarati (1-3 contro il forte serbo Martinovic). La pesante sconfitta, comunque, nulla toglie al buon girone di andata della Giara Assicurazioni, che vincendo le uniche tre partite realmente alla portata è ormai pressoché certa della salvezza. Di rilievo il 54% di successi dell’under 15 Andreoli (sette singolari vinti su tredici nel suo primo anno di B2), mentre Curarati e D’Amore viaggiano entrambi con il 33% di positività.

Anche in serie C2 l’ultima di andata ha detto male al club estense, la cui terza squadra è stata seccamente battuta a Imola (1-5), con Caravita a cogliere il punto della bandiera. Assente Blasi, tanto Musacchia quanto capitan Mugellini non sono riusciti a centrare successi, cedendo piuttosto nettamente. I sei punti in classifica, in un girone molto equilibrato, non possono fare dormire sonni tranquilli al clan ferrarese, che dovrà conquistare la permanenza in categoria nel ritorno.