Ferrara Baseball fa doppietta

Dopo la sconfitta in casa contro i Wizards, tutt’altra musica è suonata domenica scorsa in quel di Badia Polesine. Fugati all’ultimo i dubbi circa la possibilità di disputare o meno le partite, visti i forti acquazzoni dei giorni precedenti, domenica mattina la squadra di casa dà luce verde. Il primo incontro vede i ferraresi partire in quarta mettendo subito a segno 4 punti nel primo inning, ma i Drunkballs ribattono aggressivi. Alla fine del 3° inning i ferraresi sono infatti sotto di un punto, ma nel 4° e 5° inning riescono a recuperare e a mettersi in vantaggio, piazzando valide al momento opportuno. Il risultato finale è di 8-6 per gli estensi. Il secondo match vede ancor più equilibrio delle forze, con i lanciatori di ambo le parti che concedono poco o nulla. La difesa fa il resto, con il punteggio che a metà partita si attesta sul 2-2. Alla fine del 2° extra-inning la spuntano gli estensi, con una walk-off win (5-7) che è però una vittoria morale per entrambe le squadre.