Ferrara Nuoto è promossa in serie A2

Ferrara Nuoto conquista l’accesso alla serie A2 con la squadra maschile. Il 2023 non poteva chiudersi in modo migliore per la squadra di nuoto agonistico di riferimento della città estense, Ferrara Nuoto infatti raggiunge con la squadra maschile i vertici del nuoto italiano accedendo alla Serie A2 con la quindicesima posizione. Il tutto avviene lo scorso 23 dicembre allo stadio del nuoto di Riccione, dove al campionato italiano a squadre la compagine maschile ferrarese totalizza ben 11.646 punti. Un risultato che ha permesso a Ferrara Nuoto di laurearsi non solo vicecampione regionale, dietro alla vincente Imola nuoto, ma anche posizionandosi fra le sedici squadre maschili più forti d’Italia. In gara anche la squadra femminile che nonostante una sfortunata squalifica si è confermata fra le 10 squadre più forti della regione, con molte atlete in crescita dalle ottime prospettive. "Abbiamo dimostrato – spiega Roberto Barabani, presidente Ferrara Nuoto – il valore del gruppo e quanto sia importante la qualità a discapito del numero di atleti o degli impianti gestiti". La squadra di nuoto maschile è composto da Albino Antonio, Lorenzo Candeloro, Giulio Ciavarella, Mario Di Berardino, Michele Pio Funiciello, Ettore Nanetti, Paolo Ottonello, Francesco Pennetta e Francesco Rossi. "Quando ci chiesero qualche anno fa quali fossero i nostri sogni – prosegue Barabani – ricordo che fra i vari propositi c’era quello di portare il nuoto della nostra città in Serie A2. Si è sempre trattato di un sogno difficilissimo da realizzare, in quanto gli spazi acqua destinati all’attività natatoria agonistica negli impianti comunali della città sono ancor oggi di complicata fruizione".

Mario Tosatti