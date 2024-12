Ferrara ospita la 55^ Coppa Shotokan: il ritorno del karate internazionale

La città di Ferrara si prepara a diventare la 'capitale' del karate internazionale. Nella mattinata di ieri, presso la residenza municipale, è stata presentata la 55^ Coppa Shotokan internazionale di karate tradizionale, in programma il 15 dicembre al palasport.

Presenti alla conferenza stampa Francesco Carità, assessore allo sport, Gabriele Achilli, presidente nazionale Istituto Shotokan Italia – Ente Morale, Giacomo Spartaco Bertoletti, editore della rivista "Samurai", giornalista e consigliere Glgs/Ussi, Federica Achilli, organizzatore della Coppa, Tiziano Menabò, presidente associazione di volontariato "Oltre Le Nuvole", Nicola Borsetti, presidente Fondazione Palio, e il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello.

"Un evento davvero unico – ha spiegato l’assessore Francesco Carità – che ritorna a Ferrara, sarà l’occasione per assistere una competizione di livello internazionale, ma anche opportunità per il nostro territorio. La presenza di atleti nazionali e stranieri permetterà alla nostra città di essere al centro delle attenzioni. Un ringraziamento alla famiglia Achilli e tutti coloro che hanno permesso quest’evento".

La manifestazione, che ritorna al palasport dopo 30 anni di assenza, è considerata dagli atleti e dagli addetti ai lavori la gara di karate tradizionale più importante e ambita dalle cinture nere di alto livello. Saranno presenti una selezione delle migliori 350 cinture nere provenienti da tutta Italia con invito esteso agli atleti di Austria, Germania, Francia, Belgio, Polonia e Olanda.

L’ultima edizione si è tenuta nel 1994 in terra estense, e l'appuntamento è patrocinato dal Comune di Ferrara, organizzato dall’associazione Furinkazan Karate Club asd, dall’Istituto Shotokan Italia - Ente Morale, dalla Fondazione Palio e reso possibile grazie al contributo di diversi partner.

Il programma della giornata di domenica inizierà dalle 12 e proseguirà per tutto il pomeriggio fino alle 19. "Un plauso agli organizzatori che sono riusciti a riportare a Ferrara un appuntamento di richiamo internazionale" ha spiegato il prefetto Marchesiello.

Come tradizione della Coppa Shotokan, si rinnova il binomio con la Fondazione Palio città di Ferrara: figuranti, musici e sbandieratori saranno impegnati in campo per la sfilata di apertura e per la cerimonia delle premiazioni.

"La storia estense del palio e lo stile shotokan del karate – ha aggiunto Nicola Borsetti – si incontrano fra tradizione e cultura secolare. Un rapporto di lunga data che affonda le basi nel rigore e nella disciplina che entrambe le forme culturali hanno insite".