Ferrara United scalda i motori. Ansaloni: "Iniziamo a conoscerci"

Tutto pronto per la nuova stagione del Ferrara United. Nella serata di venerdì si alza il sipario per la formazione di pallamano ferrarese, che si appresta a ripartire con l’obbiettivo di essere protagonisti. Il teatro sarà la sala del Seminario di via Fabbri alle 20, dove verranno presentate tutte le formazioni, dalle giovanili fino alla prima squadra della serie A Bronze, annunciati la presenza di tutto lo staff dirigenziale e tecnico, oltre l’assessore allo sport del Comune di Ferrara Francesco Carità. L’attenzione poi è sulla prima squadra, allenata da Andrea Ansaloni, che quest’anno ha di fatto confermato in blocco la formazione della passata stagione a cui si aggiungono due graditi ritorni di Michele Rossi (portiere) e Nerio Zaltron, già giocatori del Ferrara United rientrati dopo un’esperienza a Bologna in una categoria superiore. Previste nelle prossime settimane altri innesti. La prima uscita della prima squadra è in programma per oggi al Pala Boschetto alle 19.30 contro il Modula Casalgrande, che è inserito nel girone centro dell’A Bronze, mentre la formazione ferrarese sarà inserita nel campionato di pari categoria, ma nel girone A. Il prossimo appuntamento per la formazione di Andrea Ansaloni sarà il 21 e 22 settembre in un torneo con più formazioni al pala Keope di Casalgrande, presenti i padroni di casa oltre Carpine, Vigasio, Spm Modena, Ferrara United e il Secchia Rubiera. "Si tratta di un amichevole quella di oggi – precisa Ansaloni – che ci vedrà di fronte al Casalgrande, una pari categoria. Si tratta di una prima uscita stagionale, dove ho convocato tutti, anche alcuni giovani under interessanti, si tratta in questa fase di smaltire le tossine della preparazione. Occasione anche per cominciare a vedere come ci si dispone in campo, con qualche esperimento, per testare le potenzialità di tutti i miei giocatori. Il prossimo appuntamento – conclude il coach – sarà il torneo il prossimo 21-22 settembre sempre a Casalgrande".

Mario Tosatti