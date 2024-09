Ferraresi campioni iridati. Trionfo nel beach tennis

A Cesenatico titoli mondiali per De Siena e Ravagnan. Si tratta solo alcuni dei risultati ottenuti dai giovani ferraresi, che hanno partecipato ai mondiali di beach tennis disputatesi sui venti campi allestiti nella spiaggia romagnola per la manifestazione. Protagonisti i giovani atleti ferraresi. Tra questi spicca Nicola De Siena, 16 anni, che ha conquistato il terzo titolo mondiale di doppio maschile dopo Terracina 2022 (under 14), Cesenatico 2023 (under 16), ancora a Cesenatico quest’anno si laurea campione del mondo under 16 in coppia con il toscano Tommaso Donnini. Un percorso in salita per il giovane ferrarese, con un sedicesimo contro il francese Koumba Boutin ex nazionale under 14 e lo spagnolo Torres Colomar, un ottavo vinto contro la coppia tutta spagnola Redonda-Mendez, un quarto difficile vinto contro i fortissimi russi Makarov e Shulyatyev, una semifinale e una finale tutta italiana agguanta la vittoria decisiva con il punteggio di 9-6. Mondiali di beach tennis che hanno regalato altri piazzamenti. Nel dettaglio dei risultati doppio maschile Under 12 sul podio al secondo posto Samuele Milan e terzi Edoardo Bertoncelli e Pietro Mattanini. Altri piazzamenti nel doppio maschile Under 14, secondi Lorenzo Boldrini e Leonardo Millefiori, terzo Francesco Ravagnan. A completare i podi mondiali, quelli dell’Under 14 nel doppio misto, con Ravagnan e De Angelis.

Mario Tosatti