Ferrari Nella marea rossa: "È una nuova era"

di Milena SociFIORANOSono le dieci di un giorno storico nelle terre del Cavallino. Una coltre di nebbia ha già coperto le strade, le case e gli ingressi dei bar, quando Fiorano viene svegliata dal rimbombo di una Ferrari sul suo famoso circuito. I tifosi invece sono già svegli da ore, appostati e affollati lungo le reti che costeggiano la pista, oppure davanti all’ingresso, in attesa del passaggio di Lewis Hamilton. Sono centinaia, diveteranno migliaia: ragazzi, bambini, mamme e famiglie intere, radunati in diversi punti della città per assistere al primo test ’in rosso’ del pilota inglese sette volte campione del mondo. "Sono davvero molto emozionato di essere qui a Fiorano – commenta Carlo Rebottini, tifoso di Lewis Hamilton da diverso tempo –. Sono di Modena, quindi per fortuna non ho dovuto fare molta strada. L’arrivo di Hamilton è una cosa quasi epocale, una boccata d’aria fresca soprattutto per la Ferrari, che da diversi anni sembrava cercasse qualcosa e qualcuno capace di farla risplendere come una volta. Avere un personaggio come lui, a mio parere aiuterà tantissimo, quindi sono molto felice. Non me lo sarei mai aspettato, se me lo avessero annunciato un paio d’anni fa non ci avrei creduto".

Tra i presenti in pole position, poi, non mancano i ferraristi già pronti dall’alba per assicurarsi la posizione con la visuale migliore, anche con un clima di certo non invitante, tra nebbia e pioggia. "Sono partito stamattina presto da Brescia – fa sapere Federico Apostoli – provengo da una famiglia di tifosi di Formula 1, quindi lo sono sempre stato anch’io. Sono da sempre un appassionato di Lewis Hamilton, perciò questa è stata una bellissima occasione per venire a vederlo in Ferrari. Speriamo che lavori bene, visto gli ultimi tre anni di precarietà, e speriamo che questa nuova avventura, con il supporto della scuderia Ferrari, possa portare dei buoni risultati. È la terza volta che vengo a Fiorano, anche se non per eventi come questo, ma in genere non perdo mai un Gran Premio, li guardo sempre da casa".

Neanche la pioggia sembra fermare l’entusiasmo dei fan, attrezzati con ombrelli e impermeabili, alcuni con tende per poter pranzare e aspettare l’arrivo del campione con serenità. Tamara Loi e Marco Olmeda, per esempio, due giovani fuorisede coperti dalla bandiera rossa del Cavallino per sfidare il maltempo: "Siamo arrivati stamattina, abbiamo trovato un punto strategico per vedere Hamilton passare, ma ce lo teniamo stretto, non lo condividiamo – confermano sorridenti –, pioggia o non pioggia noi oggi restiamo qui, siamo molto emozionati". Tra il traffico per le vie del centro la città si riempie di emozione, si tasta nell’aria, e Maranello diventa una meta turistica per chi, in occasione del test di Lewis Hamilton, ha deciso di passarvi la giornata. "Siamo partiti questa mattina da Parma – sottolinea il giovanissimo Luca Bandini – non è molto lontano, però non ero mai venuto, questa è stata la giusta occasione. Oggi pomeriggio andrò a visitare il Museo Ferrari per completare quest’avventura in bellezza". Che una nuova era abbia inizio.