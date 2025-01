Ferri è ancora tricolore. Elisa cala il sesto sigillo

La pluricampionessa di ciclocross Elisa Ferri di San Giovanni, 17 anni, ieri mattina ad Oderzo, provincia di Treviso, si è laureata campionessa d’Italia 2025 della categoria Juniores. Ha indossato il tricolore per la nona volta consecutiva (dalle giovanili alle Juniores). "Non credevo che ce l’avrei fatta, perché ho avuto una brutta partenza - racconta Elisa - Mi trovavo nei primi due giri in fondo al gruppo. Ero distante dalle prime già in fuga, Elisa Bianchi e Giorgia Cappellotto. Era lei la favorita. Non mi sono persa di coraggio, ho con rabbia e determinazione cercato di risalire il gruppo. Piano piano ci sono riuscita, e prima del ponte artificiale, al terzo giro, ho ripreso la Pellizzotti, qualche centinaio di metri in coppia, poi ho forzato, l’ho staccata, ed ho vinto. Era una mattinata fredda, un percorso piatto, sentieri boschivi e tratti di strada con la sabbia, era tanto tecnico".

La valdarnese della Fas Airport Service Guerciotti si riconferma, quindi, tricolore delle cicliste Juniores del ciclocross, bissando il successo del 2024 a Cremona. Ma non è stata una facile vittoria. Tutt’altro. Dopo una partenza in sordina, la diciassettenne di San Giovanni Valdarno è riuscita con grande carattere e tenacia a risalire sulle ruote della Giorgia Pellizzotti, che fin dal via aveva preso il comando della corsa, imponendo un forte ritmo. Raggiunta la quotata rivale, la Ferri ha tirato dritto guadagnando terreno fino a giungere in solitaria sotto lo striscione d’arrivo, fra un’ovazione di meritati applausi. Seconda a 26’’ la Pellizzotti e terza Elisa Bianchi.

Giorgio Grassi