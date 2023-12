Festa di fine anno in casa Pgf. Annata positiva

Sono tornati a Ferrara il campione ucraino di Ginnastica Artistica Illia Kovtun e la sua allenatrice Irina Nadiuk. Questa è stata la prima volta dopo la giornata speciale della final six di Serie A1 del 28 maggio di quest’anno, che ha regalato alla Pgf uno storico terzo posto in campionato e dopo che il ginnasta ucraino ha conquistato una splendente medaglia d’argento mondiale All Around, passo fondamentale verso i Giochi

Olimpici di Parigi 2024, dove sarà uno dei protagonisti assoluti della Ginnastica Artistica maschile.

Il motivo della trasferta ferrarese era la programmazione della stagione 2024, ma anche la voglia di tornare ad allenarsi con gli altri componenti della squadra e con i più piccoli che non hanno perso l’occasione per intrattenersi con lui. E, visto l’entusiasmo che aleggiava tra le mura del Palagym “Orlando Polmonari”, da ormai vent’anni la “casa” della Palestra Ginnastica Ferrara, per il ritorno dell’olimpionico e per gli ultimi splendidi risultati ottenuti, la dirigenza della società del presidente Mantero ha deciso di organizzare una festa a sorpresa nella “palestra azzurra”, il cuore dell’attività della ginnastica artistica all’interno del centro polifunzionale.

L’annata ormai agli sgoccioli è stata una cavalcata entusiasmante, a cominciare da maggio, con i due bronzi All Around di Andrea Bertasi e Luca Marchi nei campionati italiani allievi Gold svoltisi a Civitavecchia, che, insieme al compagno Francesco Bertarelli, formano una delle squadre allievi più forti d’Italia. Qualche settimana dopo, alla fine di maggio è giunto il prestigioso terzo posto conquistato nella finale partenopea del campionato di A1, con il capitano Andrea Passini, Tommaso Bertarelli, Emiliano Landi, Steven Matteo, Pietro Miserti, Nico Olivieri, Filippo Rossi e, naturalmente, Illia Kovtun.

Il tutto sotto la guida dei tecnici

Claudio Pasquali, Emanuele Menegozzo, Loriana Ferrari e Irina Nadiuk. Le immagini proiettate sul maxi schermo allestito per l’occasione, hanno ricordato i momenti più intensi del campionato, tra cui il bel gesto di appartenenza dell’ucraino quando, uscendo dalle sue evoluzioni agli anelli, ha indicato in favore di telecamere lo stemma stellato della Pgf posto sul petto. Dopo l’estate arriva la scorpacciata di metalli autunnali, con la sezione femminile che a Rimini vince l’oro a squadre interregionale (Zona Tecnica 4) con le Allieve Gold 3B Giorgia Forlani, Alessia Lodi, Ana Sirvente e Camilla Vassalli, guidate da Michela Pelizzari, e i “colleghi” parietà maschi che, il giorno dopo a Fermo vincono l’argento tricolore a squadre Allievi Gold 3 con Josè Alberto Brina Kiokia, Ettore Malacarne e Matteo Ticcò, portati in gara da Claudio Pasquali e Lorenza Lorja.

Una stagione che aveva già dato tanto ma che aveva in serbo ancora grandi successi che sono arrivati il fine settimana successivo, sempre a Fermo, dove Steven Matteo scrive il suo nome nell’albo d’oro dei campionati italiani senior All Around, riportando a Ferrara uno dei titoli tricolori più importanti nel panorama degli sport individuali. E non era ancora finita perché il giorno dopo, quando si assegnavano i titoli di specialità, è stato Andrea Passini a diventare la star di giornata, portandosi a casa l’oro alle parallele e al volteggio, in un podio che ha visto Matteo prendersi la piazza d’onore.

Con quasi 1800 tesserati alla Federazione Ginnastica d’Italia la Pgf è la società più “grande” tra quelle affiliate a questo ente, con risultati di grande qualità anche nella sezione Ritmica, come il 7° posto della coppia composta da Adele Felloni e Sofia Canella nei campionati nazionali di specialità svoltisi a Catania a fine 2022. Per non parlare dell’attività Silver: la Federginnastica, già da alcuni anni, ha suddiviso il proprio programma agonistico, oltre che per età, anche per livelli di programma tecnico, cosa che è diventata uno strumento fondamentale per la crescita dei giovani atleti. Questa attività vede nelle finali nazionali “Festa della Ginnastica” di Rimini (ormai sede consolidata) e nel Progetto Silver di monitoraggio dei risultati (sviluppato con Sport e Salute) la sua parte focale e anche qui la Pgf ha primeggiato, risultando seconda in Italia e portando alle competizioni in riviera 67 ginnasti, conquistando l’argento con la coppia ritmica

composta da Marta Bonini e Sofia Buriani (allieve) il bronzo al nastro con Benedetta Cantelli (senior 3), per la grande soddisfazione dei tecnici Elena Zoboli, Marcella Boarini e Giulia Perinati.