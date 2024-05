Festa grande a pavia con il nuovo presidente della sezione massese enrico barsotti. L’assemblea nazionale dei Veterani premia Nicoletta Roni ed Eliana Targioni

Tra i numerosi premiati alla 63ª assemblea nazionale dell’Unione nazionale Veterani dello sport, c’è anche Nicoletta Roni, che proprio in quei giorni ha festeggiato cinquanta primavere. All’ex pallavolista massese, che le compagne di squadra veterane hanno convinto a far ritorno in campo, è andato il distintivo d’argento per la sua passione a favore dell’unione. L’atteso appuntamento annuale si è svolto a Pavia alla presenza numerosi presidenti di sezione e delegati provenienti da tutta Italia. A presiedere il consiglio direttivo nazionale la pistoiese Francesca Bardelli, affiancata dai delegati regionali. Contestualmente è stata celebrata la ’Festa dello sport pavese’ promossa dalla sezione di Grevi. Presente tra gli altri, oltre al neo presidente della sezione massese Enrico Barsotti, alla sua prima assemblea nazionale, anche un altro massese, il presidente del collegio dei probiviri che annuncia "una importante svolta. "C’è la possibilità – fa sapere Ettore Biagini, figura storica dei veterani – di iscrivere tra i soci anche i diciottenni". Premiata anche Eliana Targioni, docente in pensione e attualmente vice presidente vicario della sezione massese, per aver fatto parte della giuria del prestigioso Premio Bancarella Sport. Mentre ai Veterani di Massa è andato il merito di essere ancora una volta la sezione con il maggior numero di soci in Italia, a testimonianza dell’impegno di un bel gruppo, che dedica il riconoscimento al compianto ex presidente Mauro Balloni, scomparso a gennaio.

Stefano Guidoni