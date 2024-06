Festa I campioni in vasca con i giovani atleti

La festa del nuoto imolese. In attesa di tornare in vasca a giocarsi le ultime possibilità a cinque cerchi al Sette Colli.

L’occasione per festeggiare è stata il secondo Imolanuoto Night Edition, andato in scena alla piscina comunale, per una serata in corsia che ha visto scendere in vasca l’intero gruppo dell’Imolanuoto, dalla prima squadra fino a tutti i ragazzi e i bambini delle giovanili, passando per il gruppo dei Master, del nuoto sincronizzato e i ragazzi dello Speciabili.

Una sfida a colpi di staffette, che ha visto i campioni nuotare con i più piccoli fino al gran finale con la staffetta che ha visto gli allenatori (tra loro anche Fabio Scozzoli) avere la meglio sui campioni.

Una serata salutata dal sindaco Marco Panieri, a bordo vasca assieme al presidente Mirko Piancastelli, con la tribuna della piscina gremita per la presenza di tanti genitori e appassionati.

Ma ora si torna a fare sul serio. Il prossimo trofeo Sette Colli, a Roma dal 21 al 23 giugno, assegnerà gli ultimi pass per le Olimpiadi di Parigi e tra le fila dell’Imolanuoto c’è ancora chi fa un pensierino al sogno a cinque cerchi. Ci sono Federico Poggio, Simone Cerasuolo e Alessandro Pinzuti che cercano posto nella rana, così come Andrea Castello e Arianna Castiglioni mentre Anita Bottazzo si butterà nei 100 farfalla che potrebbero essere terra di conquista anche per l’outsider Michele Busa. Senza scordare Alessia Polieri nei 200 farfalla.

"Mancano tre settimane al Sette Colli – afferma il tecnico Cesare Casella – e ci faremo trovare nella migliore condizione possibile. Le maggiori possibilità riguardano Poggio, Cerasuolo e Pinzuti che hanno margine nei 100 rana per prendere l’ultimo posto utile. Poi ci sarebbe il campo aperto nei 200 e Castello avrebbe chance ma i tempi sono lontani. Nei 200 è tutto aperto anche al femminile, anche se non è la distanza per la mia ragazze, ma Castiglioni ci proverà".

Chanche anche nei 100 farfalla. "Bottazzo li proverà i 100, così come al maschile Busa, visto che nessuno ha fatto i tempi di qualificazione della Federnuoto e c’è ancora posto contando che la 4x100 mista, sia maschile che femminile, si è qualificata. E poi c’è in lizza anche Alessia Polieri nei 200 farfalla, che deve migliorarsi un po’ per farcela", conclude l’esperto allenatore di nuoto.