La festa di Natale della Us Nave

Firenze, 10 dicembre 2023 – Una delle più importanti e numerose squadre podistiche fiorentine ha avuto il piacere di festeggiare il Natale al "ridotto" del Tuscany Hall. Anfitrione dell'evento Maurizio Orrigo, ultramaratoneta in forza al sodalizio. Bella e partecipata la serata dove è stata l'occasione di consegnare i premi sociali, degli importanti traguardi conseguiti durante la stagione sportiva. Marco Ceccantini presidente Uisp di Firenze è intervenuto all'evento. Oltre agli auguri di Natale il proposito della squadra per il futuro è soprattutto quello di allestire come da tradizione il Trofeo Nave. Si tratta infatti di ben 43esimo appuntamento in programma per il prossimo 28 gennaio.

La manifestazione comprende la 6a Scalata al convento, gara competitiva di 25 km con 735 metri dislivello. La 43a Classica gara di 16 km con 440 metri di dislivello e infine la 3a Ecocamminata lungo l'Arno.

La serata è andata avanti fino a tarda notte, cosa che non ha certo impensierito questi stacanovisti della fatica che la mattina dopo era tutti presenti e in forma per affrontare la Firenze Fiesole Firenze.