Festa per il ciclocross. E c’è il titolo Esordienti

Tanto fango e pioggia, sia vera e propria che di emozioni, nel ForCX Trofeo Città di Forlì, organizzato dall’Us Forti e Liberi-Zanetti Cicli. Condizioni meteo domenica tipiche di una gara di ciclocross con la pioggia battente, il fango, il freddo e il terreno pesante, hanno fatto da contorno a una gara valida quale tredicesimo e ultimo atto dell’Adriatico Cross Tour, ma anche per l’assegnazione del titolo regionale per gli Esordienti primo anno.

Il sodalizio forlivese del presidente Sergio Luci, con la consulenza dell’ex professionista Matteo Montaguti e di Gianni Zanetti, in collaborazione con la Polisportiva Otello Buscherini guidata da Matteo Leucci, si sono davvero dovuti impegnare per allestire e mettere in sicurezza il percorso all’interno del parco Buscherini, nonostante il pessimo meteo che, al contrario, ha fatto divertire gli oltre 200 atleti. Tanto l’impegno dei partecipanti, anche in vista dei prossimi appuntamenti in programma nel panorama nostrano del ciclocross, i campionati italiani per Juniores, Under23, Elite e Amatori, nonché quelli giovanili di fine mese a Castelletto di Serravalle sulle colline bolognesi.

Per quanto riguarda i titoli regionali degli Esordienti primo anno, in campo maschile ad aggiudicarselo è stato il giovane ciclista di casa Tommaso Rossi della Us Forti e Liberi Zanetti Cicli, mentre in campo femminile a vincerlo è stata Carlotta Lunghi della Gravity Games Racing di Montecchio Emilia. Il giovane forlivese ha preceduto, nella corsa al titolo emiliano-romagnolo Omar Berlini della Fiumicinese Fait Adriatica e Riccardo Mazzocchetti (Pedale Teate). La Lunghi, invece, si è imposta sulle riccionesi della Bicifestival Melissa Maia Boga e Sasha Pellegrino.

Ugo Bentivogli