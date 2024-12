Festa per il Trofeo Endas. Domina il Team Ravenna

Domenica scorsa, nella vasca da 50 metri della piscina comunale Gambi, è andato in scena il 1° Trofeo Endas Master, gara nazionale di nuoto organizzata da Endas Ravenna grazie alla capacità e all’esperienza di Milena Laghi, Andrea Tassinari e Gabriele Comandini oltre alla collaborazione dei numerosi atleti della squadra coordinati da Roberto Pinza. Dopo le note dell’inno di Mameli circa 500 nuotatori di 37 società provenienti fin da Molise, Trentino Alto Adige e Lombardia, si sono sfidati nelle varie specialità natatorie per terminare la manifestazione con la particolare ed avvincente staffetta “australiana” tra le prime otto società classificate. Per la cronaca la staffetta è stata vinta sia in campo maschile che femminile dall’Aquatic Team Ravenna ma Endas ha conquistato il terzo posto grazie alle bracciate e alla resistenza di Letizia Gelsomini e Michele Rossetti. Ottimi piazzamenti e numerose medaglie hanno permesso alla società organizzatrice di terminare al quarto posto nella classifica finale del trofeo, culmine della grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, preceduti al primo posto da Rarinantes Romagna, seguita dall’ Aquatic Team Ravenna e al terzo posto dal Rinascita Team Romagna. Questi gli atleti Endas premiati per categoria: due ori a Sarah Moschini (M20), argento e bronzo per Elisa Emili e oro per Francesca Pes (M25), argento per Lorenzo Ridolfi (M30), due ori e un argento a Chiara Mazzavillani, due argenti a Lucilla Faini e argento oltre a due bronzi per Michele Rossetti (M35), tre ori a Letizia Gelsomini e due ori per Marco Beneventi (M40), oro a Roberto Mengarelli (M55), infine oro e bronzo a Marco Gambetti così come per Vittorio Zoffoli e due argenti a Fabio Cappelli (M60).

Sorride anche il Nuoto Sub Faenza: i 12 iscritti faentini hanno conquistato 15 ori, 7 argenti e 4 bronzi, ed il sesto posto nella classifica per società su 34 partecipanti.

Marco Beneventi