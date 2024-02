Festa Uisp con Giocagin. Sabato tutti al palasport

Sabato pomeriggio al palasport torna il consueto appuntamento con Giocagin, un appuntamento unico nel suo genere che vedrà le società affiliate Uisp Ferrara esibirsi in tante discipline diverse tra loro. Dalla danza classica alla contemporanea, dalla moderna alla pole dance, passando per il karate e il ju jitsu. Giocagin è nato alla fine degli anni ’80 come manifestazione nazionale dell’Uisp capace di raccogliere, in un’unica rassegna, varie attività di sport per tutti che vengono praticate in palestra da persone di tutte le età. Giravolte vorticose, nastri in aria, costumi colorati e musica ritmata: questi sono solo alcuni degli elementi che rendono Giocagin una manifestazione speciale, pensata per i bambini ma amata anche dagli adulti.

Ogni anno, tra febbraio e giugno, Giocagin unisce tutti gli appassionati di ginnastica, danza, arti marziali e pattinaggio, ed oltre sessanta città in tutta Italia partecipano all’evento unite dal motto "Il divertimento in movimento", con un occhio di riguardo per l’impegno e la solidarietà. Grazie al contributo dei comitati Uisp, infatti, nel tempo sono state realizzate attività di sport e cooperazione, volte soprattutto a migliorare le condizioni di vita di bambini in aree disagiate, tra cui Bosnia, Libano e Palestina. Quest’anno Giocagin Ferrara ha stretto un accordo di collaborazione con il Centro Donna Giustizia con l’obiettivo di avviare un percorso di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e discriminazione. Saranno quattordici i gruppi di città e provincia che sabato dalle 17 si esibiranno al palasport: Pattinatori Estensi, Gymtonic Pontelagoscuro, Hip Hop Room, Jazz Lab, Aritmo, Danza Uisp Pieve di Cento, B-Family, Olympia Sermide, Club 570, Skater Roller Bondeno, Dinamika, Polisportiva Doro, Il Quadrifoglio e Gym&Tonic. La prevendita dei biglietti è attiva presso la sede Uisp di viale Cavour 147 e alla piscina di via Pastro, mentre la biglietteria del palasport sarà aperta sabato mattina e pomeriggio.

Jacopo Cavallini