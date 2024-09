Festival della cultura sportiva. In cattedra c’è Gigi Datome

Mauro Berruto, Flavio Tranquillo e Gigi Datome, ma anche tanto altro. Lo sport al centro del mondo nel weekend riminese che andrà da giovedì 5 a domenica 8 settembre. È la terza edizione del Festival della cultura sportiva, un evento organizzato dall’associazione culturale Sportellate e da Shark srl col supporto del Comune. Il programma è decisamente ricco, col Festival che scatta giovedì 5 con la proiezione, al cinema Fulgor, di ‘Allihopa: The Dalkurd Story’, un racconto particolarissimo di calcio visto dalla prospettiva di un’insolita squadra svedese. Poi, il giorno successivo, Fulgor aperto dalle 18.30 per una serata di grande interesse. Dalle 19 alle 20 parlano Mauro Berruto, Andrea Schiavon, Anna Adelusi e Yassin Bandaogo sul tema ‘Italians (…di sana e robusta costituzione)’, mentre dalle 20 alle 21 spazio a Luca Ravenna con Martina Quaranta (‘Cultura e tifo: un ossimoro?’). A seguire la proiezione del docufilm ‘The home game’. "Con questo Festival lo sport finisce al centro dell’attenzione come elemento culturale e va ben oltre la competizione fine a se stessa – dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad -. Ringrazio questo gruppo di ragazzi e ragazze che lavorano tanto durante l’anno per organizzare questa manifestazione. Personalmente mi interessa molto l’incontro con coach Berruto". Sabato 7 settembre, mattinata dedicata al calcio e poi tanto spazio al basket. Alle 10.30, alla cineteca della Biblioteca Gambalunga, ‘Volevo solo fare la calciatrice’ con Alice Pignagnoli e Umberto Calcagno. A seguire, dalle 11.30, ‘Come il calcio moderno si racconta sui social’, con Luigi Di Maso e Giuseppe Romano. Alle 15.30, al Moab Court di piazzale Kennedy, in campo le giovanili maschili e femminili di Rinascita Basket Rimini. Alle 19, di nuovo al Fulgor, un maestro del giornalismo sportivo italiano come Flavio Tranquillo, la voce per eccellenza della pallacanestro italiana, che discuterà con Simone Regazzoni della ‘Critica della ragion sportiva’. Lo stesso Tranquillo riceverà il ‘Premio alla cultura sportiva’.

Alle 20 ecco l’azzurro Gigi Datome, campione che ha lasciato il parquet appena un anno fa, che con Giacomo Sintini discuterà sul tema ‘Gioco come sono’. Conclusione, di domenica, col pranzo associativo che sigilla l’edizione 2024. I biglietti per gli eventi serali sono acquistabili su ciaotickets.com. "Siamo felici di aver avuto un ottimo riscontro dagli ospiti, per costruire qualcosa di importante – ha detto Lorenzo Lari, presidente dell’associazione Sportellate e organizzatore –. Avremo tanti volti noti, provenienti da tanti ambienti diversi, come Luca Ravenna, Flavio Tranquillo e Luigi Datome. Questo ci dice quanto ci dice quanto il concetto di cultura sportiva sia ampio e abbracci più ambiti".