Fiamme Oro... d’argento ai nazionali di triathlon

Medaglia d’argento per il Gruppo sportivo Fiamme Oro di marca spezzina al campionato italiano di specialità di Triathlon Mixed Relay (staffetta due più due), sul podio dietro al Raschiani Triathlon Team di Pavia, che conquista il titolo per il terzo anno consecutivo sempre sul lungomare di Cervia. Il Raschiani, dopo il testa a testa nella prima frazione con le Fiamme Oro, porta il break decisivo nella seconda parte di gara con Pietro Giovannini, campione U23 e secondo nell’assoluto individuale sprint del giorno prima, che scava un primo gap importante sugli inseguitori poi difeso e controllato dall’ultima frazionista Angelica Prestia. Comunque, del gruppo Fiamme Oro, tre atleti spezzini cresciuti nelle file della locale sezione giovanile Fiamme Oro polizia di Stato, ovvero Samuele Angelini, Fiorenzo Angelini e Vittoria Facco, oltre a Sharon Spimi, l’unica di fuori: due atleti assoluti/elite professionisti (Samuele e Sharon) e due giovani.

Ottima prova di tutti ma da segnalare particolarmente i due più giovani, Fiorenzo (2004, al primo anno da Under 23) e Vittoria (2007, categoria Youth/allievi), quest’ultima protagonista di una stagione straordinaria, con ben 2 medaglie ai Campionati Europei giovanili disputati il mese scorso in Spagna, oltre che bronzo individuale ed argento in staffetta. Comunque a Cervia, dopo la prima delle quattro frazioni di gara con i primi uomini al via delle 77 squadre, è subito testa a testa tra Gs Fiamme Oro (Samuele Angelini) e Raschiani Triathlon (Gar), seguiti a pochi secondi da Cuneo 1198 con Demarchi e K3 Cremona con Bortolamedi.

Dopo il cambio entrano in gara le donne, è Spimi delle Fiamme Oro a comandare con oltre 5’’ di vantaggio su Raschiani (Sacchi). Le due fuggitive scavano un solco di oltre 30’’ sulle prime inseguitrici. Nella terza frazione ancora protagonisti gli uomini, è dominio Raschiani con Giovannini che cambia in prima posizione e incrementa il vantaggio su Fiamme Oro (Fiorenzo Angelini) e 707 che rimonta con Pozzatti e cambia terzo in zona medaglia. Ultimo touch e destini della gara sulle spalle delle donne: Angelica Prestia gestisce il vantaggio accumulato e vince in tranquillità, secondo posto per il Gs Fiamme Oro con Vittoria Facco che si difende dal rientro della 707 con Luisa Iogna Prat che chiude terza.

Marco Magi