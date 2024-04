Scendi e Sali per Fiesole, foto e classifica della corsa

Fiesole, 15 aprile 2024 – La terza edizione della Scendi e Sali per Fiesole-Trofeo Casa del Popolo di Fiesole è stata un'esperienza senza pari per tutti i podisti che hanno avuto il coraggio di affrontare le sfide che il percorso ha loro riservato.

L'evento, organizzato dal GS Maiano e caratterizzato da una logistica impeccabile, ha dimostrato ancora una volta l'impegno e la passione di coloro che si dedicano alla promozione dell'atletica e al supporto delle iniziative solidali. Partendo da Fiesole, con lo splendido panorama di Firenze che fa da cornice, i corridori si sono lanciati in una discesa vertiginosa, senza compromessi, che ha messo alla prova la loro resistenza e agilità. Ma la vera sfida è iniziata sulle dolci colline fiesolane, che hanno trasformato la gara in un vero e proprio banco di prova per i partecipanti.

LA CLASSIFICA

Nonostante la fatica e le difficoltà del percorso, più di 200 podisti si sono confrontati con determinazione e passione in questa giornata che sembrava anticipare l'estate con le sue caratteristiche decisamente agostane. E alla fine, anche se stremati, tutti sono stati concordi nel riconoscere l'eccellenza dell'organizzazione a cura del GS Maiano. Un ringraziamento speciale va alla ETS Regalami un Sorriso, che con il suo servizio fotografico ha catturato i momenti più emozionanti e significativi di questa indimenticabile giornata. Grazie alle loro immagini, sarà possibile conservare per sempre i ricordi di questa avvincente competizione, che non è stata solo una sfida sportiva, ma anche un'opportunità per contribuire alla beneficenza e diffondere il sorriso tra coloro che ne hanno più bisogno.