Filippo a cinque cerchi: Macchi alle Olimpiadi

Pisa, 1 giugno 2024 – Per la prima volta in 50 anni dalla fondazione del Circolo Scherma di Navacchio, uno dei suoi atleti viene scelto per partecipare alle Olimpiadi. Ed è proprio il ‘nostro’ Filippo Macchi, schermidore numero 6 del mondo nel ranking internazionale - secondo italiano dopo Tommaso Marini - ad aver ricevuto questo onore.

Macchi, che a settembre di quest’anno compirà 23 anni, parteciperà nella delegazione scherma nella categoria ‘Fioretto uomo’ che si presenterà ai Cinque Cerchi di Parigi nell’estate 2024 insieme a Guillaume Bianchi, Alessio Foconi e al sopracitato Tommaso Marini. Un fulmine a ciel sereno ma sicuramente non del tutto inaspettato, visto che il sogno olimpico si era già palesato per Macchi dopo la vittoria del bronzo conquistato nella Coppa del Mondo a Parigi, occasione in cui ribadì il suo obiettivo: "Questo è l’anno delle Olimpiadi in Francia e mi sono preparato una vita per giocarmi questa qualificazione".

Obiettivo che adesso è diventato realtà per la felicità di tutti, Filippo in primis. "La gioia è tanta - dichiara il 22enne – la voglia di fare ancora maggiore. Questo è un traguardo per il quale mi alleno fin da quando avevo 4 anni e mentirei se dicessi che non me l’aspettavo: questa è stata una grande stagione di scherma con dei bei risultati. Mi sto godendo appieno ogni giorno di allenamento prima delle olimpiadi. Adesso la mia mente è concentrata alle due gare che precedono Parigi 2024, i campionati italiani ed europei". "Non posso esimermi dal ringraziare - precisa Filippo Macchi - lo staff del Circolo Scherma Navacchio, al maestro Marco Vannini a Michele Mariotti, tutti i membri dello staff e a tutti i ragazzi che con la loro presenza lo hanno allenato, a Salvatore Sica, Gianluca Bertini e Alessio Filippi".

Ed è proprio il Circolo Scherma di Navacchio, primo dei ringraziamenti di Filippo, che scrive sui social per celebrare la convocazione del 22enne ai Cinque Cerchi, definendola: "Un onore per la società di Scherma, un onore per la cittadina del Comune di Cascina e un onore per chi ha da sempre creduto che il professionismo e missione sociale possano viaggiare sullo stesso binario. Questo è un esordio per tutti noi - conclude il circolo -, alla nostra punta di diamante Filippo Macchi l’onore di poterci rappresentare tutti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024".

Oltre al terzo posto alla World Cup di Parigi, la stagione di coppa del mondo di Filippo Macchi si completa con un bronzo al Grand Prix di fioretto di Washington, un quinto posto nella World Cup di Hong Kong e il nono a Tokyo e al Cairo. Una serie di successi ai quali, si spera, si aggiungeranno anche quelli delle Olimpiadi di Parigi, la cui fiaccola si accenderà ufficialmente il 26 luglio.