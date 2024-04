Finali Uisp di biliardo. Via alle gare provinciali

Un intenso programma di gare per le finali provinciali Uisp di biliardo. Si tratta della fase finale provinciale di biliardo Uisp Ferrara che avrà come centro unico di gare ‘Il Quadrifoglio’ a Pontelagoscuro. Il programma prenderà il via lunedì 22 aprile e terminerà il 31 maggio. Oltre un mese di gare che vedrà la partecipazione dei vari gruppi sportivi Uisp di tutta la provincia ferrarese, che vede complessivamente circa 900 tesserati nel settore biliardo e con circa trecento giocatori che parteciperanno a queste fasi finali. Nel dettaglio del programma che parte lunedì alle 20, una prima fase fino al 5 maggio, dove si terranno due specifici trofei rispettivamente gara singola memorial ‘Marco Trazzi’ e gara in coppia memorial ‘Maurizio Bottoni Flipper’, entrambe con le batterie di qualificazione e le finali.

A partire dal 6 fino al 31 maggio, saranno assegnati un totale di sei scudetti nei vari campionati e tornei. Il primo scudetto sarà quello dell’8 maggio con il campionato provinciale over 60 memorial ‘Vittorio Barbieri’, questo preceduto il 6 maggio dalle semifinali del ‘Città di Ferrara-serie A1’ e il preliminare del torneo ‘Estense’. Altri titoli il 9 maggio con le finali del ‘Città di Ferrara-serie A2 e serie A1’ oltre ‘Città di Ferrara-Estense’, i vincitori potranno partecipare ai campionati nazionali. Dal 10 al 18 maggio quarti di finale, semifinali serie A2, Master e Estense, con finale per quest’ultima. Si prosegue dal 19 al 25 maggio con il campionato provinciale 5 giocatori, con le batterie di qualificazione e le finali.

Dal 26 al 31 maggio le semifinali e poi finali delle categorie serie A e serie A2, oltre quella Master. Una fase finale provinciale di biliardo Uisp Ferrara, che potrà avere anche una buona cornice di pubblico ed appassionati del biliardo. "Una fase finale – spiega Valerio Casetti, referente Sda biliardo Uisp – che coinvolge molti giocatori, si ringrazia sentitamente il comitato Uisp Ferrara di volontariato, oltre al centro ‘Il Quadrifoglio’ per la disponibilità dimostrata ospitando la nostra manifestazione". Mario Tosatti