Finisce il sogno dell’Ariete. Decisivo il ko con la Fenice

La Pallavolo Prato proprio nell’ultima sfida del triangolare promozione cede al tie break alla Fenice Migliarino e deve dire addio alla speranza di salire in serie C. Nella massima categoria regionale vanno invece le ospiti di Migliarino, forti anche del successo nel mini-girone d’andata. La giovane truppa di Picchi lotta palla su palla contro la Fenice prima di arrendersi al tie break. Gara bella, vibrante e degna di una vera e propria finale promozione. Una partita che Prato ha giocato con la grinta e la voglia che ne hanno caratterizzato tutta la stagione e che ha chiuso a testa alta contro un Migliarino che, dal canto suo, ha dimostrato di meritare il salto di categoria. Per il giovanissimo gruppo dell’Ariete, che nei suoi obiettivi non aveva mai avuto la promozione, una stagione straordinaria e che questo girone dei playoff ha ulteriormente impreziosito.

Ariete pallavolo Prato: Ricci, Massai, Torri, Ramalli, Romagnoli, Gerl, Ruini, Mattei, Talmaciu, Berti, Bacco, Ferri. All. Picchi. Fenice Migliarino: Barraco, Cenghiaro, Della Croce, Frassi, Innocenti, Lemmi, Manieri, Marinai, Mezzogori, Mughini, Pellumbi, Rosellini, Rossi. All. Ceccarelli. Arbitro: Marchesi

Parziali: 19-25; 25-15; 20-25; 25-22; 12-15.