Fiorentina, biancorossi sempre al top. Stagione super per uomini e donne

Grande festa di fine stagione al Cerreti "Pier Paolo Vita" di Campo di Marte per le squadre della Lupi Auto Fiorentina baseball e softball che sono state premiate insieme agli atleti e alle atlete che si sono distinti. Il baseball, tornato in serie A dopo tre anni di B, ha chiuso il campionato al terzo posto con 20 vittorie su 32 partite: piazzamento, questo, che rilancia le ambizioni della società biancorossa che vanta una lunga tradizione e una storia gloriosa con ben 13 campionati in A1 e altrettanti in A2.

La squadra del general manager Marco Duimovich è risultata competitiva in ogni reparto, con un monte di lancio assai tosto grazie soprattutto al dominicano Euridis Martinez (premiato come miglior lanciatore), Martinez Holguin e Gabriele Tagliaferri, e un attacco di grande efficacia con giocatori quali Francesco Cialli (eletto MVP), l’esterno cubano Zavas Scull (miglior battitore), Manuel Becattini, Leonardo Fontana, Ragusa Gomez e Alessio Baldazzi. Schierati in campo anche giovani promettenti come Duccio Cassini e Saverio Fioravanti. Premiate pure la squadra di C e le under 12, 15 e 18 mentre a titolo individuale sono stati consegnati riconoscimenti speciali a Tommaso Gozzini per le oltre 600 valide in carriera, a Daniel Francini campione europeo under 18 e a Lupo Takuma per la partecipazione ai Mondiali under 18.

È stata poi la volta del softball che fa capo alla presidentessa Valentina Cantini e al direttore sportivo Federico Sassoli, che ha vissuto anch’esso una stagione di rilievo. A partire dalla squadra di B che ha vinto il campionato con una sola sconfitta su 16 gare. Anche le under 15 e under 18 sono salite sul palco avendo conquistato entrambe il titolo regionale; Giulia Moretto ha ricevuto il premio quale miglior lanciatore, Giada Giannini quello di miglior battitore mentre Giulia Brusini è stata eletta MVP. Oltre agli atleti e al title sponsor sono stati altresì premiati dirigenti, staff tecnici e personalità che seguono con passione le due discipline; fra questi Francesco Casini, ex sindaco di Bagno a Ripoli e ora consigliere comunale, accompagnato dal presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi.

"È stata una stagione molto positiva – spiega il presidente del sodalizio gigliato Mauro Cinti – ma non ci vogliamo fermare qui. Dal punto di vista sportivo, grazie anche alla concessione in gestione del secondo impianto di via del Mezzetta, è stato ricreato un vivaio che conta attualmente 150 ragazzini e ragazzine mentre per quanto riguarda la serie A abbiamo deciso di abbandonare la pista degli stranieri per dare la possibilità ai nostri giovani meritevoli di arrivare a giocare anche nel massimo campionato. Per quanto riguarda, invece, il Cerreti vorremo riqualificare la struttura e potenziare la palestra; così come avremo necessità di adeguare definitivamente l’impianto dell’illuminazione: cosa, questa, sulla quale contiamo – come a suo tempo promesso – del sostegno del Comune".

Franco Morabito