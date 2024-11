Pallamano. Vikings, sarà la volta buona?. Casalgrande: derby con Ferrara

Vikings (0) a caccia dei primi punti in stagione. Archiviata la nona sconfitta di fila, arrivata al termine di un match sempre in rincorsa nell’infrasettimanale a Siracusa, la formazione guidata da Galluccio va a caccia di una scossa per provare a rifarsi dopo l’avvio in decisa salita che la vede sola in fondo alla classifica di Serie A Gold. Alle 18, al PalaBursi, arriva un Bressanone (7) che produce più di ogni altra squadra in Italia in fase offensiva, come dimostrano le 302 reti segnate, ma che concede parecchio, visto che la retroguardia è la seconda più battuta del torneo alle spalle di Eppan.

Rubiera dista dalla zona playout due lunghezze, ma bisogna trovare la scintilla che dia il via alla risalita.

In Serie A Bronze maschile, invece, trasferta abruzzese per una Modula Casalgrande (0) ancora ferma al palo dopo 3 giornate: alle 18, infatti, i bianco-rossi vanno a Chieti (6) contro la capolista del loro raggruppamento.

A1 donne. Si riparte dopo la sosta per la nazionale e, al PalaKeope, è in programma alle 18,30 un derby emiliano molto sentito: di fronte Casalgrande Padana (4) e Ariosto Ferrara (8), con Ilenia Furlanetto (foto) e compagne che puntano a rimediare ai due ko con Brixen e Erice. Out Rossi, operata al ginocchio, da valutare Lusetti e Alessia Artoni; dall’altra parte occhio a Soglietti, classe 1977, rubierese di nascita ma ormai estense d’adozione.