Fioretto. Per Alice Volpi e il Dream Team trionfo a Parigi

Il 2024 è iniziato come era finito il 2023 per Alice Volpi (foto), schermitrice senese protagonista, dopo il trionfo individuale in Serbia, di una grande prova di squadra a Parigi nella tappa francese di Coppa del Mondo di fioretto. Il ‘dream team’ femminile ha infatti trionfato nella gara a squadre battendo in finale per 45-41 le padrone di casa della Francia allo Stade Pierre De Coubertin. Con la qualificazione olimpica già matematicamente da un mese (conquistata lo scorso dicembre proprio in Serbia, a Novi Sad), la squadra campione del mondo in carica composta da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo (nella foto dopo il trionfo di domenica sera) è stata regina anche della tappa parigina di Coppa. Le azzurre hanno superato con un doppio 45-27 Singapore (negli ottavi) e Ungheria (nei quarti), poi in semifinale hanno offerto ancora una prova di forza contro il Giappone, battuto 45-31. La finale contro la Francia è stata emozionante, batticuore, e ha ribadito per l’ennesima volta la classe della formazione del commissario tecnico Stefano Cerioni, ma anche il grande spirito di squadra che è alla base di queste imprese. Bravissime a recuperare un iniziale svantaggio, le azzurre hanno lottato punto a punto, tra continui capovolgimenti di fronte con le transalpine, fino all’allungo decisivo piazzato dalla campionessa mondiale Alice Volpi che ha scritto il 45-41 finale per l’Italia.