"Fiorini, sensazioni buone"

Fiorini Pesaro Rugby in trasferta a Casale per il 5° posto. I kiwi giallorossi iniziano fuori il girone di ritorno del campionato di serie A. allo Stadio "Eugenio" di Casale sul Sile. Appaiate a 25 punti, domani alle 14.30, la formazione marchigiana e il Rugby Casale si contenderanno il 5° gradino in solitaria della classifica. Nella sfida di andata, sul campo pesarese, a guadagnare la vittoria è stata Casale con un calcio di punizione al fotofinish.

"Arriviamo a questa sfida carichi e fiduciosi", dice il mediano di mischia, Nicola Boccarossa che continua: "Abbiamo incontrato Casale a inizio stagione e il ricordo è rimasto ben impresso, all’andata avremmo meritato la vittoria, siamo stati in vantaggio per tutta la partita, forse abbiamo pagato lo scotto della squadra nuova, però questa volta siamo fiduciosi e sappiamo che è assolutamente nelle nostre corde. Andiamo a Casale per vincere, senza alcun dubbio". Sullo stato mentale e fisico della squadra avvisa: "A livello morale fiduciosa, lo stop di domenica a Valsugana brucia. Sapevamo che avremmo avuto di fronte una squadra forte, ma in alcuni sprazzi ce la siamo potuta giocare. C’è mancato qualcosa che non siamo riusciti a tirare fuori. Domenica contro Casale saremo molto più agguerriti". Sul Casale: "Una squadra fisica che ci verrà a cercare anche nel gioco stretto, sanno fare bene quel gioco quindi dovremo essere bravi a contrastarli. Sono molto fiducioso sul lavoro fatto con lo staff tecnico per prepararci a questo tipo di partite".

Pesaro deve puntare su alcuni fondamentali: "Sul ritmo e sull’imporre il nostro gioco, non dobbiamo giocare di reazione ma dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco. Stiamo giocando bene sia in attacco che in difesa, se riusciamo a impostarlo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Credo che il nostro focus debba essere su noi stessi". Una partita difficile ma abbordabile: "Sicuramente sarà una partita tesa, non abbiamo il pubblico, il sedicesimo uomo, a supportarci, ma ce l’avremo a sfavore. Sarà una partita punto a punto".

Under 18. Oggi alle 18 arriva Parma. Un 2024 che si è chiuso positivamente sia per le formazioni seniores che per quelle giovanili come sottolinea il presidente della Pesaro Rugby Simone Mattioli: "C’è un bel clima, vorremmo continuare a dare quelle soddisfazioni che abbiamo visto nell’ultimo periodo, quando abbiamo inanellato con la serie A cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite e con la serie C la vetta della classifica senza nessuna sconfitta. Sia l’Under 18 che l’Under 16 stanno facendo percorsi molto interessanti".

b. t.