Firenze-Fiesole-Firenze, le foto della corsa

Firenze, 15 dicembre 2024 – Grande successo per la 44ª edizione della Firenze-Fiesole-Firenze, una delle gare podistiche più amate e storiche del panorama toscano. L'evento, partito dai campi sportivi nei pressi dello Stadio del Baseball a Firenze, nel cuore del Campo di Marte, ha visto oltre 400 podisti cimentarsi su un percorso impegnativo ma suggestivo, che si snoda tra i tornanti in salita verso Fiesole per poi ridiscendere attraverso Vincigliata.

L'organizzazione, curata dalla Aics e dalla società Social Runner di Firenze, ha garantito come sempre un’esperienza impeccabile per atleti e appassionati. Il tracciato, già di per sé affascinante, ha regalato emozioni uniche: una volta superata la nebbia che avvolgeva le prime ore della mattina, i corridori hanno potuto godere di uno spettacolo mozzafiato. Il sole, spuntando all’improvviso, ha svelato una Firenze immersa in una soffice coltre di nebbia, creando un contrasto incantevole che ha ripagato ogni fatica.

A immortalare i momenti più intensi della gara ci ha pensato l'Ets Regalami un Sorriso, con un servizio fotografico professionale e indicizzato per la ricerca tramite il numero del pettorale, un’innovazione che continua a semplificare la fruizione dei ricordi per i partecipanti. Un evento che non è solo sport, ma anche celebrazione del territorio e della passione per la corsa, capace di unire atleti e appassionati in una cornice di straordinaria bellezza.